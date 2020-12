Chelsea - Timo Werner : "C’est plus dur que je le pensais"

Il est pour l'instant l'une des plus grandes déceptions de la saison en Premier League. Arrivé cet été à Chelsea, Werner ne cache pas ses difficultés.

Il était l'une des attractions de l'été. Il est pour l'instant l'une des plus grandes déceptions. Arrivé en provenance du , Timo Werner, attaquant parmi les plus prolifiques de la ces dernières saisons, a en effet bien du mal à faire ses preuves du côté de , où sa maladresse passe assez mal auprès des supporters.

Chelsea - West Ham (3-0), les Blues repartent de l’avant​

Timo Werner a marqué huit buts depuis son départ du RB Leipzig, mais il a gaspillé un certain nombre d'occasions. Heureusement, l'Allemand conserve toute la confiance de son entraîneur Frank Lampard. Il est ainsi l'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif. Et pour cause, le technicien voit en lui en très grand joueur.

L'article continue ci-dessous

"Je n'ai aucun souci à me faire pour Timo. Je pense qu'il est venu dans ce championnat, il a tout de suite fait un grand impact. Sa vitesse, son caractère direct, les choses qu'il crée pour l'équipe, le fait qu'il se crée beaucoup d'occasions, il se crée beaucoup d'occasions grâce à sa nature explosive et son œil pour être dans les bons domaines. Et ça, j'adore. Je n'ai pas de soucis à me faire pour lui. Timo va être un grand joueur pour ce club", a ainsi déclaré Frank Lampard début décembre à son sujet, optimiste.

"La est différente de la "

S'il préserve la confiance de l'ancienne gloire du club, Timo Werner a avoué avoir été surpris de rencontrer autant de difficultés en . "Peu importe combien vous avez coûté. Il y a toujours un peu de pression quand vous arrivez dans un nouveau club. Je pense que je peux la supporter, ce n’est pas quelque chose de nouveau. La pression est un peu plus forte ici que celle des dernières années, mais les joueurs sont toujours soumis à une forte pression", a d'abord confié l'international allemand.

"La Premier League est différente de la Bundesliga. C’est plus dur que je le pensais. Les contacts sont plus durs. Je le savais mais je ne pensais pas que c’était autant. Mes débuts ont été bons, mais aujourd’hui, après quelques matches, j’ai un peu plus de mal. C’est dur quand vous jouez tous les trois jours, surtout face à des équipes qui peuvent se reposer toute la semaine. Du coup, c’est difficile d’être le meilleur à chaque match", a ensuite ajouté Timo Werner, lucide, dans des propos accordés à Skysports.