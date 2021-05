Chelsea - Thiago Silva déçu pour le PSG

Neuf mois après sa première finale de C1 et son départ du PSG, Thiago Silva s’offre une seconde chance avec Chelsea. Sans en vouloir à Paris.

Il est de retour. Neuf mois après sa première finale de Ligue des Champions perdue avec le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (0-1), Thiago Silva s’offre une seconde chance avec Chelsea, tombeur du Real Madrid (2-0, 1-1) en demi-finale.

"Malheureusement, Paris n'a pas réussi à faire le boulot"

Ce sera face à Manchester City, qui a justement sorti le Paris Saint-Germain, club dont Thiago Silva a désespérément attendu une offre de prolongation l’année dernière, avant de finalement en recevoir une lorsqu’il s’était déjà engagé avec Chelsea. Pour beaucoup, cela peut ressembler à une sorte de vengeance pour le Brésilien, tout comme pour Thomas Tuchel, licencié l’hiver dernier.

"C'est spécial pour nous. Malheureusement, Paris n'a pas réussi à faire le boulot mardi. C'était triste pour les joueurs et pour moi. Nous, on est contents ici. (...) Je pense qu'ici c'est différent parce que tous les week-ends, on joue un match de Ligue des Champions. A la fin, tu es mieux préparé pour le match", a-t-il estimé au micro de RMC Sport.

Une énorme claque pour Leonardo

Thiago Silva a ensuite assuré n’avoir aucune rancoeur envers le PSG, mais certains mots prouvent tout de même que l’ancien Milanais reste marqué : "Une revanche pour Tuchel et moi ? Non, ce n'est pas une revanche. Le club a décidé de me laisser partir et de dégager Tuchel aussi. Mais je pense que... C'est difficile à expliquer. Ils ont fait ces choix-là, pour moi c'était triste", a ajouté Thiago Silva.

"Mais le plus important, c'est que nous sommes contents ici à Chelsea. J’espère qu'on pourra gagner la Ligue des Champions cette année, c'est notre rêve", a conclu l’ancien capitaine du PSG. Un titre pour Tuchel et Thiago Silva en C1, ce serait aussi une énorme claque pour le directeur sportif parisien, Leonardo, responsable de leurs départs. Sans oublier un éventuel succès pour Edinson Cavani en Ligue Europa avec Manchester United…