Chelsea - Sarri : "Nous voulons atteindre la finale et la gagner"

L'entraîneur de Chelsea s'est présenté en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la demi-finale retour d'Europa League contre Francfort.

Maurizio Sarri est revenu sur l'actualité des Blues - officiellement qualifiés pour la prochaine depuis ce week-end. affronte l' ce jeudi en demi-finale retour de la (21h).

Sur l'interdiction de recrutement, confirmée par la FIFA

"Je ne peux rien vous dire. Je ne connais pas la situation. Je pense que le club fera un communiqué dans l'après-midi."

Sur cette demi-finale retour de Ligue Europa

"Nous avons atteint l'objectif du club donc nous sommes très contents. Maintenant nous devons jouer dans une autre compétition et l'objectif est d'atteindre la finale et de la gagner. Nous avons le sentiment que nous méritons de gagner un trophée donc c'est un match très important. Nous devons jouer pour gagner, sans calculer parce que c'est trop dangereux. Ce ne sera pas facile parce que c'est une équipe très dangereuse, comme nous l'avons vu au match aller. Ils sont très dynamiques et agressifs en phase défensive. Je ne sais pas [si nous sommes favoris]. Je sais que nous devons jouer une demi-finale et dans une demi-finale, vous devez jouer contre une équipe forte. Contre de très bons joueurs. Donc je pense que dans ce contexte c'est diffiicle d'être 'favoris'."

Sur la blessure de N'golo Kanté

"Il a eu un problème au tendon, ce n'est pas très grave mais il a besoin de se reposer quelques semaines. Nous pouvons essayer de le récupérer uniquement pour la finale si nous l'atteignons.

Sur sa saison

"Je pense que dans mon travail, le principal objectif n'est pas de gagner un trophée, mais de faire progresser les joueurs. Nous essayons de le faire. Je pense que certains joueurs se sont améliorés, particulièrement les jeunes. Je pense que nous avons eu beaucoup de problèmes mais au final, tout va dans la bonne direction je pense."

Sur la saison prochaine

"Nous n'en avons pas encore parlé. Nous avons discuté le mois dernier de la pré-saison, du programme, mais par du mercato. C'est aussi dû au fait que nous ne savons pas si nous pourrons recruter. Faire appel aux jeunes ? J'aime les jeunes joueurs, pour moi ce n'est pas un problème."

Sur l'écart qui sépare Chelsea de et

"24 points. Pour le moment. Comme je l'ai toujours dit, c'est très difficile de combler cet écart, nous devons travailler. Nous aurons probablement besoin de recruter. Ce n'est pas facile parce que le niveau des deux est très élevé. Je pense que nous pouvons réduire l'écart."

Sur l'intérêt de l'AS Rome

"Comme je l'ai dit à chaque conférence de presse, je veux rester ici. J'aime beaucoup le football anglais, l'atmosphère dans les stades. Mon objectif est de rester dans le football anglais pour le moment."