Chelsea - Ruben Loftus-Cheek : Un nouveau contrat à 130 000 euros par semaine ?

Victime d'une grave blessure en fin de saison, Ruben Loftus-Cheek a malgré tout bénéficié d'une nouvelle proposition de contrat pour rester à Chelsea.

Alors que souhaite à tout prix le conserver pour la saison prochaine, Ruben Loftus-Cheek devrait bien signer un nouveau contrat avec les Blues d’une valeur d’environ 130 000 euros par semaine. Le joueur de 23 ans avait commencé à prendre sa place de titulaire dans le onze de départ des Blues avant une grave blessure au tendon d’Achille lors d’un match amical aux Etats-Unis avant la finale de la contre (4-1).

Le natif de Londres n'a plus que deux ans de contrat accompagné d'un salaire d'environ 65 000 euros par semaine, mais il va maintenant doubler son salaire en renouvelant son contrat après sa belle saison avec Maurizio Sarri l'an dernier.

La décision de Chelsea de garder Loftus-Cheek montre qu'il est complètement guéri de sa blessure même s'il ne devrait pas être apte pour la reprise de la et pourrait attendre jusqu'au mois d'octobre.

Mais Ruben Loftus-Cheek avait déjà fait part de son intention de rester à Stamford Bridge avant sa blessure. "Tout se passe bien, donc il n'y a aucune raison pour que je pense à quitter Chelsea", a-t-il déclaré avant d'ajouter en plaisantant (ou pas) "Il n'y a aucune raison pour moi de partir. Si j'ai une augmentation de salaire, ce sera génial".

La prolongation de contrat de Loftus-Cheek devrait intervenir après la nomination de Frank Lampard en tant que nouveau manager des Blues, qui ne devrait plus tarder à être officialisé. En raison d'une interdiction de transfert de deux fenêtres, Lampard et Chelsea souhaitent conserver les joueurs prêtés et surtout ceux formés au club. Le club londonien espère les faire prolonger, au moins pour les douze prochains mois.

Hudson-Odoi devrait également prolonger

Callum Hudson-Odoi est le prochain et il devrait signer pour plus de 100 000 euros par semaine, accompagné d'un nouveau contrat de cinq ans et le numéro 10 d'Eden Hazard. Les Blues pensent de plus en plus que le joueur âgé de 18 ans va choisir de rester dans l'ouest de Londres, bien qu'il n'y ait toujours pas encore de discussions décisives à ce sujet.

Le continue d'être intéressé et est un favori pour s'offrir Hudson-Odoi s'il choisit de quitter les Blues. Il reste actuellement moins d'un an pour signer le premier contrat professionnel du jeune attaquant de 18 ans.

L'article continue ci-dessous

Par ailleurs, la jeune star du centre de formation, Jamal Musiala (16 ans) est tout proche de s'engager avec le Bayern.