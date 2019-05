Ligue Europa - Chelsea : Ruben Loftus-Cheek se blesse en match amical avant la finale

Avec un Giroud buteur, Chelsea s'est imposé face aux New England (3-0) ce jeudi, en amical, mais a perdu Ruben Loftus-Cheek, sorti sur blessure.

Présent aux Etats-Unis seulement quatre jours après son dernier match de à Leicester (0-0), s'est facilement imposé 3-0 ce jeudi contre le New England Revolution (3-0). Une victoire à l'occasion d'un match caritatif qui a permis de recueillir près de 3,5 millions d'euros pour lutter contre l'antisémitisme.

Giroud Buteur

L'international anglais Ross Barkley a ouvert la marque dès la 3e minute et Olivier Giroud a permis aux Londoniens de mener 2-0 contre la franchise de Boston en marquant de la tête à la 29ème minute. Ross Barkley s'est même offert un doublé en inscrivant le troisième et dernier but à l'heure de jeu portant le score à 3-0.

The Blues are victorious on a very special night in Boston. #FinalWhistleOnHate pic.twitter.com/GTfFO6gcJ3

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 mai 2019

Mais la victoire est anecdotique puisque le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek (23 ans) a été remplacé à la 69e minute suite à une blessure. L'international anglais pourrait être touché à la cheville. Un coup dur pour le club londonien qui pourrait être privé de son milieu de terrain pour la finale de la face à , le 29 mai prochain à Baku (21h).

Une situation qui devrait rendre furieux Maurrizzio Sarri, déjà agacé de ne pas pouvoir bénéficier d'une bonne préparation pour cette finale : "Malheureusement, nous sommes obligés d’aller aux Etats-Unis pour disputer un match", avait déclaré le technicien italien en conference de presse.