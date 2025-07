Chelsea prêt à mettre une fortune sur le "nouveau Raul"

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Le Real Madrid a été très actif sur le marché des transferts cet été, et cela se poursuivra après sa participation à la Coupe du Monde des Clubs.

Álvaro Carreras devrait rejoindre Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono dans l'effectif de Xabi Alonso, mais des départs sont également prévus.

Luka Modric et Lucas Vazquez partiront à l'expiration de leurs contrats à la fin de la Coupe du Monde des Clubs, et Rodrygo Goes, fortement pressenti pour rejoindre Arsenal, pourrait les rejoindre. Gonzalo Garcia, autre joueur de l'équipe première, pourrait également quitter le Real Madrid dans les semaines à venir.

Gonzalo a été une révélation pour le Real Madrid aux États-Unis, marquant lors de trois de ses quatre matchs jusqu'à présent en Coupe du Monde des Clubs. Des clubs ont manifesté leur intérêt pour lui, dont Chelsea, selon Sport.

Gonzalo, le dernier jeune talent espagnol convoité par Chelsea

Chelsea a ciblé de jeunes joueurs ces dernières années, et Gonzalo fait partie des nombreux talents espagnols qu'elle convoite. Le milieu de terrain barcelonais Marc Casado a été évoqué pour un transfert dans l'ouest de Londres, tout comme son coéquipier Fermin Lopez.

S'agissant de Gonzalo, Chelsea serait prêt à débourser 40 millions d'euros pour le recruter en provenance du Real Madrid cet été. Le joueur de 21 ans dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, mais il est probable qu'il soit proposé à un prix inférieur.

Il semble que le Real Madrid soit disposé à vendre Gonzalo cet été malgré ses exploits en Coupe du Monde des Clubs. Cependant, si recevoir 40 millions d'euros serait une excellente affaire, le Real Madrid pourrait avoir du mal à conserver une clause de rachat, ce qu'il compte faire avec tout club qui souhaite conclure une affaire.