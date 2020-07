RUMEUR - Conte et l’Inter pressent pour Kanté

Antonio Conte, l’entraineur de l’Inter, souhaiterait attirer à San Siro son ancien joueur à Chelsea, N’Golo Kanté.

Le nom de N’Golo Kanté alimente de plus en plus les journaux en cette période de mercato. Bien que sous contrat avec , l’international français est annoncé comme possible futur transfuge du Real. Et, aux dernières nouvelles, il intéresserait également l’ .

À en croire le quotidien transalpin La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte souhaiterait pouvoir compter à partir du prochain exercice sur celui qu’il a eu sous ses ordres entre 2016 et 2018 du côté de Chelsea. Il l’aurait même identifié comme la solution à ses problèmes dans l’entrejeu.

Sous la coupe de Conte, le champion du monde tricolore avait été un milieu défensif indiscutable. Dans sa position de récupérateur, il avait joué un rôle crucial dans la conquête du titre de champion d’ en 2017. Un an après en avoir fait de même avec Leicester.

Plus d'équipes

Kanté ne serait pas le seul joueur de Chelsea à être courtisé actuellement par les Nerazzurri. Ces derniers souhaiteraient également enrôler l’international italien, Emerson Palmieri. À noter aussi que le Chilien Arturo Vidal (Barcelone) est aussi dans le viseur intériste.