Chelsea met une fortune sur une star de Ligue 1

Newcastle vs Chelsea

Chelsea serait en pourparlers pour recruter l'attaquant strasbourgeois Emanuel Emegha, cherchant à concurrencer Nicolas Jackson.

L'attaquant néerlandais de 21 ans s'est imposé comme l'un des joueurs les plus performants de Ligue 1 cette saison. Sa vitesse explosive et sa régularité en tant que buteur ont attiré l'attention de Chelsea, selon Foot Mercato.

Depuis son transfert du club autrichien de Sturm Graz à l'été 2023 pour un montant estimé à 13 millions d'euros (11 millions de livres sterling/15 millions de dollars), l'attaquant néerlandais a marqué 14 buts en Ligue 1, jouant un rôle essentiel dans la montée en puissance de Strasbourg cette saison. Chelsea a déjà contacté Emegha pour étudier la possibilité d'un transfert estival, et les premières indications sont prometteuses. Le joueur serait enthousiaste à l'idée de jouer en Premier League, un objectif dont il a déjà parlé.

L'une des qualités les plus remarquables d'Emegha est sa vitesse. L'attaquant a enregistré la vitesse de pointe la plus élevée de Ligue 1 cette saison, atteignant la vitesse impressionnante de 37,7 km/h. À titre de comparaison, Micky van de Ven, joueur le plus rapide de Tottenham en Premier League, a atteint une vitesse de pointe de 37,1 km/h, soit légèrement inférieure à la vitesse de pointe d'Emegha. Cette vitesse, combinée à son instinct de buteur, fait de lui un joueur intéressant pour un club qui vise le titre de champion d'Angleterre.

L'article continue ci-dessous

Le mercato estival s'annonce chargé à Stamford Bridge, et si les négociations se déroulent sans accroc, Emegha pourrait être l'un des premiers à franchir la ligne d'arrivée alors que Chelsea commence à remodeler son effectif pour une meilleure conquête du titre en 2025.