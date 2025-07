Chelsea met le paquet sur Yildiz !

Bétis Séville vs Chelsea

Chelsea a vu son offre pour Kenan Yildiz rejetée par la Juventus, le club de Serie A affirmant que le jeune joueur ne serait pas vendu cet été.

Selon la Gazzetta dello Sport, le club anglais aurait proposé entre 65 et 68 millions d'euros (56 à 59 millions de livres sterling/77 à 80 millions de dollars) au club italien pour attirer le jeune prodige turc à Stamford Bridge. Cependant, cette offre a été catégoriquement rejetée, le club de Serie A ayant refusé d'aller plus loin dans les discussions concernant Yildiz.

Le joueur de 20 ans est très apprécié par la Juve et son entraîneur Igor Tudor. Le club considère Yildiz comme la pierre angulaire de son nouveau projet et ne souhaite pas se séparer de ce jeune talent. Yildiz a fait ses débuts avec la Juve lors de la saison 2023-24, mais l'international turc a véritablement explosé la saison dernière, inscrivant 12 buts et délivrant neuf passes décisives, consolidant ainsi sa position de titulaire.

Alors que de nombreuses grandes équipes européennes sont à la recherche de l'ancien joueur du Bayern Munich, la Juve a décidé de prolonger le contrat de Yildiz jusqu'en 2030 et d'augmenter son salaire de 1,5 à 4 millions d'euros (3 millions de livres sterling/5 millions de dollars), faisant de lui l'un des joueurs les mieux payés de Turin. Il s'agira de la deuxième prolongation de contrat de Yildiz en moins de 12 mois et figure parmi les priorités du club.

Le directeur général de la Juventus, Damien Comolli, tente désespérément de se débarrasser de Dusan Vlahovic, dont le salaire s'avère problématique pour le club de Serie A. L'entraîneur de l'AC Milan, Massimiliano Allegri, souhaite retrouver son ancien attaquant, mais le salaire exorbitant de Vlahovic reste un obstacle, l'attaquant serbe refusant toute baisse de salaire.