Chelsea : les négociations avec Séville pour le transfert de Koundé au point mort

Rien n'a changé en Andalousie : si un club veut le défenseur central français, il devra payer la clause libératoire de 90 millions d'euros.

Toujours aucune offre formelle de Chelsea pour Jules Koundé, et aucune négociation n'ayant eu lieu entre le FC Séville et le club londonien. Malgré les diverses informations diffusées par les médias ces dernières heures, la réalité est que, comme l'a appris Goal, il n'y a aucune nouvelle concernant l'avenir de Koundé. Le joueur reste calme, immergé dans sa saison à venir avec le FC Séville, et le club est clair sur sa feuille de route.

Il y a un consensus au sein de la direction sévilliste. Le club Nervión ne va pas bouger d'un pouce de sa position initiale. S'il y a un fort intérêt pour le joueur de la part de Chelsea ou de tout autre cador européen, ils passeront par la "caisse", car il n'y a pas d'urgence à vendre Jules Koundé. Le président Pepe Castro, le directeur sportif Monchi et l'entraîneur Julen Lopetegui continuent de travailler à la planification d'un effectif qui ne cesse de se renforcer.

Ainsi, dans le cas de Koundé, le calme est absolu. Les sources sévillanes insistent auprès de Goal sur le fait qu'il n'y a pas d'offre formelle de club à club, que jusqu'à présent il n'y a pas de négociations avec qui que ce soit et que, à huit jours de la fermeture du marché des transferts le 31 août à 00h00, Séville a toujours l'avantage avec un joueur très talentueux qui a un contrat valide jusqu'en juin 2024. Sa clause libératoire est ce qu'elle est : 80 millions d'euros.

Séville inflexible

Ou plutôt, 90 millions d'euros depuis le 15 août. Un chiffre prohibitif dans un marché en baisse et en crise suite à un manque à gagner en raison du Covid-19. Si quelqu'un arrive avec une telle somme, il n'y a rien à faire. Et si quelqu'un s'approche de ce montant, la proposition sera étudiée. Mais le FC Séville ne fera pas de cadeau. Rien n'a changé avec Jules Koundé. Si une offre proche de la clause libératoire arrive, elle sera écoutée. Sinon, ils feront la sourde oreille.

Et si personne ne vient avec l'argent demandé par le FC Séville, Jules Koundé restera dans un club qui continue de grandir, où il est pleinement intégré et où il est vraiment heureux. Le club continue de travailler dur pour attirer d'autres recrues. Avec les signatures de Montiel, Augustinsson et Rafa Mir, ainsi que de Dmitrovic et Lamela, le club cherche davantage à se renforcer qu'à s'affaiblir. Monchi continue de gérer discrètement le mercato, dans le but de donner à Lopetegui la meilleure équipe possible.

Et le message provenant des bureaux de la direction du FC Séville est clair : les informations et les rumeurs vont plus vite que la réalité, il n'y a aucune négociation avec aucun club et à ce jour, aucune offre n'est arrivée pour Jules Koundé. Cette offre arrivera-t-elle avant la fin du marché des transferts ? Cela reste à voir. Ce qui est évident, c'est que rien n'a changé en Andalousie. Jules Koundé a une clause et un contrat qui dure encore trois saisons.