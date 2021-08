Monchi : "Séville n'a reçu aucune offre pour Koundé"

Le directeur sportif du FC Séville est resté évasif sur l'avenir de Jules Koundé.

Monchi s'est longuement confié à Sevilla FC TV, la chaîne officielle de son club au sujet du feuilleton Jules Koundé qui anime le mercato estival. Le club andalou n'a reçu aucune offre concrète de Chelsea mais son directeur sportif ne ferme pas la porte à un départ.

Monchi espère une grosse offre pour Koundé

« Jules va bien, il a repris l'entraînement plus tard que le reste du groupe car il a joué l'Euro avec la France. Mais il déjà impliqué à 100% avec nous. Si le match amical contre Aston Villa n'avait pas été annulé (en raison de la COVID-19, n.d.l.r.), il aurait eu beaucoup de temps de jeu », a-t-il déclaré.

« Pour l'instant il n'y a aucune offre concrète concernant Jules mais il y a des clubs qui ont manifesté leur intérêt. Il veut savoir ce que l'avenir lui réserve mais je n'en ai aucune idée ! Il est dans un club qui a une mode de fonctionnement bien précis et on ne le changera pas : si une offre importante sur mon bureau, elle sera acceptée. A chaque fois que nous vendons bien, le FC Séville peut s'améliorer. Mais si nous recevons une offre en deçà de nos attentes, Jules continuera au FC Séville », a-t-il ajouté.

Monchi mécontent du mercato sévillan

Monchi s'est également exprimé sur le mercato de son club. Jusqu'à présent, le FC Séville n'a enregistré que deux arrivées : Erik Lamela, en provenance de Tottenham et le gardien de but Marko Dmitrovic, en fin de contrat avec Eibar.

Et cela ne plait pas à Monchi : « Je ne suis pas content. Ce n'est pas le planning que j'avais en tête. Je ne veux pas donner de faux-espoirs aux supporters mais j'en suis responsable. Mais il y a des raisons à cela : le mercato est calme car les clubs doivent d'abord vendre avant d'acheter afin de respecter le fair-play financier. Mais je pense que ça changera dans les derniers jours du mercato même si je ne peux vous dire qui arrivera au club. »

Enfin, Monchi est revenu la Covid-19 qui touche son équipe : « Nous vivons des moments difficiles et compliqués. Après notre retour du Portugal, nous avons eu plusieurs joueurs touchés. Grâce à Dieu, ils sont tous asymptomatiques. Nous allons bientôt nous en sortir. Nous avons mis en place de nombreuses mesures de contrôle et peu de club en faut autant que nous. On a fait une dizaine de tests PCR depuis le début de l'été. On voit enfin le bout du tunnel. »