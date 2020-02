OFFICIEL : Hakim Ziyech va rejoindre Chelsea

C'était dans l'air du temps depuis ce mercredi, c'est désormais officiel : Hakim Ziyech évoluera avec la saison prochaine. L' a annoncé avoir trouvé un accord pour vendre Hakim Ziyech à Chelsea, le milieu de terrain offensif devant rejoindre son nouveau club le 1er juillet. L'équipe de Frank Lampard paiera 40 millions d'euros pour l'international marocain né aux , ce montant pouvant atteindre 44 millions d'euros en fonction de divers bonus sportifs.

Le joueur de 26 ans n'a pas encore convenu de conditions personnelles avec les Blues pour son contrat, mais aura beaucoup de temps pour le faire car il va terminer la saison actuelle avec l'Ajax Amsterdam. "L’Ajax et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert d’Hakim Ziyech. Le joueur rejoindra le club de Premier le 1er juillet 2020 et finira la saison à Amsterdam", peut-on lire dans le communiqué publié par le club néerlandais.

Depuis ses débuts avec le club néerlandais, en septembre 2016, Hakim Ziyech a été impliqué sur 89 buts en championnat - un record - de son équipe avec 38 réalisations et 51 passes décisives. L'international marocain réalise une très belle saison avec six buts et 12 passes décisives au compteur en 18 matches de championnat. Polyvalent, Hakim Ziyech avait décidé l'été dernier de rester à l'Ajax Amsterdam n'ayant pas trouvé une proposition suffisamment intéressante pour quitter son club.

