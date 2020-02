Chelsea, Lampard satisfait de la prestation de Giroud

Frank Lampard a exprimé sa satisfaction par rapport à la prestation livrée par son attaquant français, Olivier Giroud.

a pris le dessus sur ce samedi à domicile (2-1). Un succès qui porte la signature d’Olivier Giroud. L’attaquant français a signé l’ouverture du score pour les siens, et il a aussi été impliqué sur la réalisation du break.

Après la rencontre, l’ancien montpélliérain a eu droit aux compliments de son coach, Frank Lampard. « Olivier Giroud peut nous être très utile face à des équipes qui défendent bas. Avec la façon dont il a joué aujourd'hui. Tammy (Abraham) a été fantastique cette saison et il a joué la majorité des matchs. Il a intégré la sélection anglaise a marqué des buts réguliers, s'est hissé au sommet du classement des buteurs. Mais aujourd’hui, on mesure l’utilité des deux. Des équipes différentes se heurtent à vous et vous pouvez utiliser leurs qualités variées. Je suis juste ravi qu'Oli entre et obtienne son but. C'est donc positif, j'ai besoin de cette compétition. »

L'article continue ci-dessous

Avant ce samedi, Giroud n’avait plus démarré une rencontre de championnat depuis le 30 novembre dernier. Le but qu’il a mis dans ce derby face aux Spurs est aussi son premier de la saison en .

Plus d'équipes

Interrogé après le match par Canal+ concernant ce retour gagnant, l’international français a indiqué qu’il était « l’homme le plus heureux au monde ». « Aujourd'hui c'était important de répondre présent. Le coach m'a donné l'opportunité de montrer ma détermination et ma persévérance. J'ai essayé comme d'habitude d'apporter ma pierre à l'édifice pour l'équipe. Il y a eu beaucoup de bonnes choses même si tout n'était pas parfait mais bien-sûr ce but vient comme une cerise sur le gâteau pour moi trois mois après. C'est beaucoup de bonheur, qui plus est avec la victoire », a ajouté le champion du monde.