Chelsea-Tottenham (2-1) - Olivier Giroud signe son retour

Grâce notamment au premier but de la saison du Français Olivier Giroud, Chelsea a logiquement disposé de Tottenham, ce samedi, à Stamford Bridge.

Peu à l'aise à domicile cette saison, avec sept défaites à Stamford Bridge toutes compétitions confondues, n'avait pas envie de faire de complexes face aux voisins de . À l'aller, les Blues s'étaient imposés 2-0 face aux hommes de José Mourinho. Ce samedi après-midi, Chelsea s'est de nouveau imposé, devant ses supporters cette fois. Une victoire qui permet à l'équipe entraînée par Frank Lampard de prendre 4 points d'avance sur les Spurs.

Le retour en grâce d'Olivier Giroud

En première période, les locaux étaient les premiers à se mettre en évidence, mais Hugo Lloris repoussait d'abord une tentative de Mason Mount (12e), avant que Ross Barkley ne manque le cadre (14e). Dans la foulée, Olivier Giroud, titulaire pour la première fois depuis novembre ce samedi, parvenait à ouvrir le score pour signer son grand retour (15e). D'une demi-volée du gauche, le Français délivrait les siens et pouvait laisser éclater sa joie, lui qui était ici auteur de son premier but de la saison. Délivrance.

Globalement dominé par Chelsea, Tottenham se procurait ensuite quelques opportunités avant la mi-temps, par Lucas (10e, 34e) et Sanchez sur corner (35e). À la pause, ce sont bien les Blues qui menaient au score. Au retour des vestiaires, Chelsea ne s'arrêtait pas en si bon chemin et avait la bonne idée de faire le break au bout de trois minutes. Seul aux dix-huit mètres, Marcos Alonso armait une magnifique frappe sans contrôle du gauche, laquelle terminait sa course petit filet opposé (48e) !



En fin de rencontre, les locaux étaient proches de tripler la mise et de s'assurer la victoire dans ce derby londonien. Sur un coup franc aux abords de la surface de réparation, Marcos Alonso voyait le doublé lui échapper, la barre transversale repoussant sa tentative (82e). Encore en vie dans ce match, Tottenham réduisait le score à la 89e, bien aidé par un but contre son camp inscrit par le malheureux Antonio Rüdiger. La fin de rencontre se voulait donc plaisante à suivre, mais la réaction des Spurs avait été trop tardive. Logiquement, c'est donc Chelsea qui s'imposaient dans ce choc, confortant sa 4ème place au classement en .