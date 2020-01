Chelsea - Lampard met fin au suspens pour Giroud et Mertens

L'entraîneur des Blues a affirmé qu'il n'y aura plus aucun départ ni aucune arrivée à Chelsea lors de ce mercato. Olivier Giroud va donc rester.

Frank Lampard a mis fin aux spéculations concernant de possibles arrivées et départs à lors de ce dernier jour du mercato hivernal. Olivier Giroud ne quittera donc pas les Blues pour essayer d'obtenir plus de temps de jeu ailleurs, et Dries Mertens ne viendra pas renforcer les Londoniens.

S'il n'avait pas caché son souhait de voir des joueurs arriver cet hiver après l'interdiction de recruter pendant l'été dernier, Lampard a en effet assuré que le mercato était terminé pour Chelsea, mis à part de possibles près de jeunes joueurs.

L'arrivée d'un nouvel attaquant était la priorité, alors que Tammy Abraham a souvent porté les Blues devant le but depuis le début de la saison. Et la révélation des Blues est blessée à la cheville. Dries Mertens, qui arrive en fin de contrat à en juin, est apparu comme une piste potentielle, mais interrogé sur sa possible venue, Lampard a simplement répondu "Non".

Même réponse concernant un possible départ d'Olivier Giroud.

Le champion du monde espérait trouver un point de chute pour retrouver du temps de jeu à 33 ans et surtout à quelques mois de l'Euro. Mais le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus va être contraint de rester puisqu'aucun remplaçant ne lui a été trouvé dans le sud-ouest de Londres.

"Il a été incroyable en tant que joueur et en tant qu'homme pendant cette période (le mercato), a sobrement commenté Lampard. S'il va partir ? Non. Il s'est entraîné aujourd'hui. Pas d'arrivées ni de départs. C'est mon travail d'obtenir le meilleur de mes joueurs.

"Le mercato est terminé à 95% pour nous. La réponse est probablement non pour les joueurs que vous pourriez demander."

Enfin, à la question de savoir s'il se sentait frustré de ne pas avoir obtenu les arrivées qu'il voulait, Lampard a répondu : "Je ne dirais pas frustré. Je voulais voir des joueurs arriver, mais je sais comment le football fonctionne."