Chelsea, Lampard : "Giroud a raison de penser à son avenir"

En manque de temps de jeu, le Français songe à un départ si les choses n'évoluent pas, mais son entraîneur lui demande d'être patient.

Buteur à deux reprises avec l'équipe de durant la trêve internationale, Olivier Giroud a démontré qu'il avait encore de très beaux restes du haut de ses 33 ans. Mais l'international français est contraint de ronger son frein en club. Remplaçant de Tammy Abraham avec , Olivier Giroud manque cruellement de temps de jeu. Face à , l'ancien attaquant d' a une nouvelle fois été laissé de côté et n'est pas entré en jeu.

Lassé par sa situation et dans l'obligation de jouer pour disputer l'Euro avec l'équipe de France en juin prochain, Olivier Giroud avait remis son avenir en question après le match nul contre la : "Je ne peux pas me contenter de ce que j’ai aujourd’hui à Chelsea. J’ai 33 ans, mais toujours des jambes, un profil qui va me permettre de jouer encore quelques années au foot. Je me sens bien physiquement. La priorité est de rester à Chelsea, mais si on m’oblige à faire un choix, je le ferai comme lorsque je suis parti d’Arsenal".

"On discutera en janvier"

Interrogé sur sa situation à Chelsea et sa relation avec Frank Lampard tout au long de la trêve internationale, Olivier Giroud a certes ouvert la porte à un départ cet hiver, si les choses ne changent pas, mais n'a pas voulu rendre les armes non plus. Qui plus est, l'international français avait confessé ne pas avoir encore parlé de sa situation avec l'ancienne légende des Blues aujourd'hui sur le banc de touche de Stamford Bridge.

Après la victoire contre Newcastle, Frank Lampard a évoqué la situation de son attaquant et aimerait tout de même le conserver : "J’ai eu une bonne conversation avec Oli avant son départ avec le France et je respecte toujours tous les joueurs, mais en particulier les joueurs de cet âge, de plus de trente ans. J’aime son professionnalisme. Il était très enthousiaste quand il m’a parlé. Après ses déclarations lorsqu’il était en France...".

"Il devrait ne pas être heureux et accepter de ne pas jouer. C’est ce que font les bons joueurs. Je pense, comme je l’ai dit à Oli, qu’il aura ses matches et aura une grande influence pour nous. Pour le moment, à cause de la manière dont Tammy joue, il n’a pas eu de minutes, alors je me retrouverais volontiers avec Oli en janvier pour discuter. Mais c’est encore loin. Je veux qu’il reste ici", a conclu l'entraîneur de Chelsea.