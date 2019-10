Chelsea - Lampard satisfait de l'apport de Pulisic

L'Américain a été utilisé avec parcimonie par l'entraîneur des Blues ces dernières semaines. Son entrée a été décisive contre Newcastle (1-0).

Entré en jeu, Christian Pulisic a été impliqué sur le but de la victoire de ce samedi après-midi contre (1-0). Après la rencontre, Franck Lampard s'est montré satisfait de l'apport de son ailier, recruté à prix d'or au l'hiver dernier - et arrivé cet été à Londres.

Malgré cela, l'international américain peine à se faire une place dans le XI des Blues et n'est utilisé que partiellement par le nouveau technicien ces dernières semaines, peinant à se montrer décisif. Au point que Lampard a dû affirmer devant la presse qu'il n'était pas question de le voir partir en prêt au mois de janvier.

Dans cette situation, Pulisic était une nouvelle fois sur le banc ce samedi à Stamford Bridge pour la réception des Magpies. Entré en jeu à la place de Mason Mount à la 64e, c'est lui qui décale Callum Hudson-Odoi dans la surface sur l'action qui amène le seul but de la rencontre, inscrit par Marcos Alonso (73e). Suffisant pour offrir les trois points et une place dans le Big Four à son équipe.

"Je suis très content pour lui, a déclaré Lampard après le coup de sifflet final. C'est un sujet délicat en raison du prix de son transfert, de son statut en équipe nationale. Et tout le monde s'est un peu laissé emporter par le court terme. Le long terme, c'est qu'il est venu ici, il vient juste d'avoir 21 ans et de le voir jouer comme aujourd'hui [samedi]. Et il y en a encore beaucoup à venir. Ce n'est pas la fin de l'histoire.

"Vous pouvez voir son équilibre et sa conscience et vous pouvez voir comment il peut jouer. Et il y a des progrès à venir comme pour tous les jeunes joueurs, mais je suis ravi pour lui parce qu'il se sentira bien après ce match. Et c'est normal parce qu'il a joué un grand rôle dans notre victoire."

Une victoire qui est la 5e conséctuive des Blues toutes compétitions. "Je suis ravi, poursuit Lampard. On pouvait craindre que la trêve internationale ait coupé notre dynamique et que nous ayons oublié les bonnes choses que nous faisions et les bons résultats. Et en seconde mi-temps nous avons vu l'énergie et l'état d'esprit de cette équipe.

"À tous les matches maintenant nous devons revenir aux fondamentaux et continuer d'essayer de récolter ces victoires parce que c'est un championnat difficile. Il ne faut rien considérer comme acquis. Aujourd'hui c'était dur, nous avons eu des problèmes mais nous les avons réglés par notre jeu en deuxième période.

"C'est bien [d'être dans les quatre premiers]. On veut être à la lutte pour le Top 4 et après un début un peu compliqué c'est un bon signe, nous allons dans la bonne direction. Dans tous les sens du terme : performance, résultats. Cela doit nous encourager. Le football change en un instant."

Prochain rendez-vous pour Chelsea : mercredi en sur la pelouse de l' (18h55).