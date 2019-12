Chelsea, Lampard exige beaucoup plus de Pulisic

Le boss des Blues estime que son virtuose américain peut faire encore mieux que ce qu'il propose actuellement.

Le manager de , Frank Lampard, dit qu'il s'attend à voir «beaucoup plus» de la part de Christian Pulisic. L'international américain a rejoint les Blues depuis le en janvier 2019 mais a été immédiatement prêté au club de pour le reste de la saison.

Depuis son arrivée à Stamford Bridge à temps plein l'été dernier, l'ailier de 21 ans a marqué cinq fois en 13 matches de , mais pour Lampard, il peut encore améliorer ses chiffres.

"Il peut faire plus, beaucoup plus. Je viens de vous parler de la conversion des occasions. Je pense qu'il obtient tellement de bonnes opportunités avec son talent et sa capacité à dribbler que sa prochaine étape serait de marquer davantage."

"Je suis vraiment content de lui. Il a joué beaucoup de matchs récemment, consécutivement, dans une nouvelle ligue que nous savons très physique pour lui. J'en demande beaucoup, il s'est très bien débrouillé. Mais j'attends beaucoup plus", estime ainsi Lampard en conférence de presse avant le match contre .