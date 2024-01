Chelsea : L’étrange confidence de Pochettino sur Nkunku

L’entraineur de Chelsea, Mauricio Pochettino a fait une étrange confidence sur l’état de Christopher Nkunku, lundi.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Christopher Nkunku depuis son arrivée à Chelsea. L’international français a manqué le début de saison des Blues en raison d’une blessure contractée lors d’un match de pré-saison. Alors qu’il a récemment fait son retour sur les terrains, l’ancien joueur du PSG va encore s’éloigner du rectangle vert après un nouveau pépin physique, comme l’a confirmé ce lundi, son entraineur, Mauricio Pochettino.

Pochettino confirme la nouvelle blessure de Christopher Nkunku

Il a fallu attendre le 24 décembre dernier pour voir Christopher Nkunku disputer ses premières minutes en match officiel avec Chelsea. C’était lors des quarts de finale de la League Cup contre Newcastle (1-1, victoire 4-2 après t.a.b). Depuis, le Français a enchaîné trois autres rencontres avec les Blues avant de connaitre un nouveau coup d’arrêt. Christopher Nkunku était absent lors de la victoire de Chelsea contre Preston au 3e tour de la FA Cup, samedi (4-0) en raison d’un nouveau pépin physique.

Toutefois, Mauricio Pochettino affirme que cette énième blessure n’est pas grave. Même si l’ancien attaquant du RB Leipzig ne sera pas disponible pour le match contre Middlesbrough mardi en Carabao Cup, il ne devrait être indisponible pour très longtemps. « Il n'est pas disponible pour demain. Nous devons être prudents. J'espère que ce n'est pas une longue période. Il ne s'entraîne pas, il récupère. Ce n'est pas un gros problème. Ce n'est pas lié à une blessure précédente, c'est un problème différent. Petite gêne au niveau de la hanche », a confié Mauricio Pochettino en conférence de presse, lundi.

Nkunku chamboule le plan de Pochettino

La nouvelle blessure de Christopher Nkunku contraste, cependant, le plan du technicien argentin pour le Français. L’ancien coach du PSG avait prévu de de faire enchainer quelques minutes à l’ancien titi parisien avant de commencer à le lancer en tant que titulaire. « Tout le monde était excité parce que nous voulons le voir jouer. Nous connaissons sa qualité et sa capacité à aider l'équipe d'une très bonne manière. Nous devons être patients et lui laisser le temps de retrouver sa meilleure forme. Il est trop tôt pour le voir débuter le match, mais peut-être que dans les prochains, nous envisagerons de le titulariser », annonçait Pochettino après le premier match officiel de Nkunku avec Chelsea il y a quelques semaines. Avec la nouvelle rechute de l’international français, Mauricio Pochettino sera obligé d’être encore plus prudent avec lui.