Nkunku, le cauchemar continue

Mauricio Pochettino a révélé que Christopher Nkunku souffrait d'une nouvelle blessure à la hanche après son absence contre Preston.

L'attaquant français n'a pas participé au quatrième tour de la FA Cup lors de la victoire 4-0 des Blues contre le club de Championship, samedi à Stamford Bridge. Pochettino a confirmé que le Français avait été victime d'une nouvelle blessure.

"C'est vraiment difficile, je pense que vous comprenez ce que nous ressentons. Les circonstances sont vraiment difficiles. Il est parfois difficile de vous l'expliquer et de l'expliquer à nos supporters", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Nkunku, nous ne voulons pas lui mettre la pression. Nous savons que c'est difficile après une longue période de blessure. Il y a six mois, comme maintenant, il n'a pas été impliqué parce qu'il a souffert après l'entraînement d'un problème à la hanche et nous devons voir s'il peut être prêt pour les prochains matches. Nous devons voir s'il peut être prêt pour les prochains matches. Ils ont besoin de jouer aussi pour être au top et nous ne pouvons pas donner ce temps de jeu à des joueurs qui ont besoin d'aller se frotter à la compétition parce que nous avons besoin de gagner. Il est parfois difficile d'expliquer aux joueurs qu'ils ressentent la pression de la performance et du jeu. C'est parfois difficile à expliquer, mais si vous comprenez le football, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile.

Cette nouvelle blessure est une source d'inquiétude pour Nkunku et Chelsea. L'international français a connu des débuts difficiles à Chelsea depuis qu'il a rejoint le RB Leipzig lors du mercato d'été. Il a manqué le début de la saison en raison d'une blessure au genou contractée pendant la pré-saison et n'a fait ses débuts que le 24 décembre. Il n'a joué que quatre fois avec les Blues.

Le club londonien espère retrouver Nkunku dans un avenir proche, alors que l'équipe de Pochettino doit affronter Middlesbrough en Carabao Cup mardi. L'Argentin est déjà privé de neuf autres joueurs de l'équipe première pour cause de blessure, et espère que l'absence de Nkunku ne sera pas trop longue.