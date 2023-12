Chelsea, la recette de Pochettino pour sauver Nkunku

L’entraineur de Chelsea, Mauricio Pochettino, a révélé son plan pour éviter une rechute à Christopher Nkunku.

Christopher Nkunku a enfin fait ses débuts professionnels avec Chelsea cette semaine après plusieurs mois d’absence. Le joueur, formé au PSG, s’était blessé lors d’un match amical contre le Borussia Dortmund aux Etats-Unis à la présaison. Christopher Nkunku avait alors dû être opéré du genou gauche en août dernier et est resté éloigné des terrains pendant une longue durée. Et son entraineur, Mauricio Pochettino a un plan pour éviter de perdre son joueur une fois encore.

Le plan de Pochettino pour Nkunku

Plusieurs mois après son arrivée à Londres, Christopher Nkunku a fait ses débuts avec Chelsea mardi dernier en quarts de finale de la League Cup contre Newcastle (1-1, victoire 4-2 après t.a.b). Mauricio Pochettino a choisi de lancer le Français à 20 minutes du terme. Toutefois, Christopher Nkunku devra attendre encore pour sa première titularisation avec Chelsea. Mauricio Pochettino ne voulant prendre aucun risque, il essaiera de ménager le joueur.

« Tout le monde était excité parce que nous voulons le voir jouer. Nous connaissons sa qualité et sa capacité à aider l'équipe d'une très bonne manière. Nous devons être patients et lui laisser le temps de retrouver sa meilleure forme. Il est trop tôt pour le voir débuter le match, mais peut-être que dans les prochains, nous envisagerons de le titulariser », a confié l’ancien coach du PSG.

Pochettino a même le plan pour James

Christopher Nkunku n’est pas le seul joueur de Chelsea que Mauricio Pochettino compte ménager. En plus de l’ancien attaquant du RB Leipzig, le technicien italien fera aussi attention avec Reece James. L’international anglais, revenu il y a quelques jours, a encore fait une rechute avec une blessure aux ischio-jambiers. « Nous espérons que cela prendra plusieurs semaines, mais nous n'en sommes pas sûrs. Le plus important est de le revoir ici avec nous et de l'évaluer au jour le jour », a ajouté Mauricio Pochettino.