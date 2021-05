Chelsea, Jorginho en dit plus sur son avenir

Le milieu de terrain international italien a vu un retour en Serie A être évoqué, mais il reste pleinement engagé avec les Blues.

Jorginho a cherché à mettre fin aux spéculations sur son avenir à Chelsea, l'international italien affirmant ne pas avoir pensé à quitter le navire des Blues. Un retour en Serie A pour l'ancien milieu de terrain de Naples a été évoqué, son agent révélant que la Juventus, l'AC Milan et l'Inter font partie de ceux qui ont exprimé leur intérêt. Le joueur de 29 ans est cependant lié à un contrat jusqu'en 2023 et se prépare pour les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions avec une équipe ambitieuse à Stamford Bridge.

Jorginho, qui a déménagé en Angleterre en 2018, a répondu aux journalistes concernant les rumeurs de départ qu'il a suscité dans l'ouest de Londres: "Bien sûr, je me sens bien installé. Quand je suis arrivé ici, tout était différent. Mais je me suis tout de suite senti le bienvenu. Je me sens bien après trois ans, et je sais que tout le monde ici apprécie ce que j'essaie de faire pour le club et pour les gens. Donc, je me sens comme chez moi maintenant en Angleterre".

"Ce n’est certainement pas le moment de penser à des contrats avec deux finales à jouer ! Comment pourrais-je vouloir quitter le club ? Ce n'est pas le but. Ce n'est même pas le but d'en parler maintenant. J'ai encore deux ans et comme je l'ai dit, je me sens vraiment chez moi ici. Donc ça ne sert à rien en fait, même en parler. Et nous venons tout juste de commencer sous Thomas Tuchel - nous avons encore beaucoup à faire ici", a ajouté l'Italien.

Jorginho s'épanouit sous Tuchel

L'article continue ci-dessous

Jorginho a conservé un rôle de premier plan dans l'équipe de Chelsea depuis qu'un autre changement d'entraîneur a été effectué en janvier. Thomas Tuchel a succédé à la légende des Blues, Frank Lampard, et a mis son équipe en lice pour remporter des titres majeurs et une place parmi les quatre premiers. La dernière apparition de Jorginho l'a vu contribuer la défaite de Chelsea contre Arsenal, avec sa passe arrière imprudente offrant à Arsenal l'occasion de marquer et de remporter une victoire 1-0 lors du derby de Londres, mais ses qualités créatives ont été régulièrement mises en valeur.

Sa vraie valeur depuis son arrivée à Chelsea est maintenant reconnue, avec un artiste parfois sous-estimé qui effectue des prestations de premier plan. Interrogé sur la question de savoir si les détracteurs reconnaissent maintenant sa valeur, Jorginho s'est montré optimiste et convaincu : "J'espère que oui ! S'ils ne le font pas maintenant, ils ne comprennent pas le football ! Mais les résultats, les chiffres sont là".

"Donc, quiconque veut dire quelque chose de différent peut avoir son opinion, mais cela ne m'affectera pas de manière négative. La critique sera toujours là, dans n'importe quel travail. Cela dépend de la façon dont vous la prenez. Et pour moi, honnêtement, c'est juste une motivation pour travailler encore plus dur", a conclu l'Italien. Chelsea sera de retour en action samedi face à Leicester lors de la finale de la FA Cup à Wembley.