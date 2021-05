Tuchel : Les victoires contre Man City donnent à Chelsea la "conviction vraie et authentique" qu'elle peut gagner la finale de C1

Les Blues ont battu City deux fois en l'espace d'un mois avant une troisième rencontre plus tard au mois de mai.

Thomas Tuchel pense que ses joueurs de Chelsea seront stimulés par le fait de savoir qu'ils peuvent battre Manchester City avant la finale de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci. Chelsea a battu Manchester City 2-1 à l'Etihad Stadium samedi en Premier League pour empêcher l'équipe de Pep Guardiola de remporter le titre et récupérer la troisième place au classement, la deuxième victoire des Blues sur Manchester City en l'espace d'un mois.

Manchester City reste presque certain d'être sacré champion de Premier League cette saison et affrontera à nouveau l'équipe de Tuchel lors de la finale de la Ligue des champions le 29 mai. "Cela ne changera pas trop quel que soit le résultat. Mais ce n'est certainement pas un inconvénient pour nous d'avoir cette expérience en si peu de temps pour avoir la possibilité de les battre deux fois", a déclaré Tuchel aux journalistes à Manchester.

"Nous savons très bien que si vous jouez une finale, le contexte est très spécial. Vous devez vous battre pour chaque centimètre et chaque petit avantage que vous pouvez gagner ce match. Oui, cela nous donne la conviction vraie et authentique que nous pouvons le faire, parce que nous l'avons déjà fait. Nous essaierons de conserver ce sentiment et cette dynamique pour notre arrivée à Istanbul", a ajouté l'entraîneur des Blues.

Tuchel veut que ses joueurs gardent les pieds sur terre

"Nous arrivons avec notre objectif et l'objectif clair de gagner. La meilleure façon de jouer une finale est la confiance et je pense que nous pouvons conserver les sentiments de ces matches", a conclu Thomas Tuchel. Avant de pouvoir rêver de remporter leur deuxième trophée en Ligue des champions, les Blues ont une série de matches sur la scène nationale avec Arsenal, Leicester City et Aston Villa à venir lors de leurs derniers matchs de championnat.

Après avoir affronté les Gunners en milieu de semaine, ils disputeront également une finale de la FA Cup contre Leicester City au stade de Wembley. Avec une place dans le top quatre qui semble de plus en plus probable mais pas encore totalement assurée, Tuchel a dit à son équipe de ne pas laisser les éloges leur monter à la tête : "On a l'impression que chaque match est un match décisif car, dans toutes les compétitions, nous devons nous battre dur pour atteindre nos objectifs, pour atteindre nos objectifs et nos rêves".

"Nous prenons les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas un inconvénient et j'aime l'ambiance et l'esprit. Le contexte des matchs est que nous sommes constamment sous pression. L'équipe est à la hauteur de manière impressionnante et nous devons continuer. Maintenant que nous avons pris cet élan et travaillé si dur pour cela. Notre travail ne se fait pas en FA Cup, en Ligue des champions ou en Premier League. Nous sommes dans ces trois compétitions et devons continuer", a conclu Thomas Tuchel.