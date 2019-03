Équipe de France - La liste des Bleus avec les retours de Kurzawa, Sissoko, Martial et Coman

Didier Deschamps a dévoilé son groupe pour affronter la Moldavie (22 mars) et l'Islande (25 mars) lors des éliminatoires de l'Euro 2020.

La première liste de l'année 2019 ! On retrouvera nos Bleus lundi à Clairefontaine pour débuter les Qualifications de l'@EURO2020 #FiersdetreBleus



Moldavie (22/03)

France (25/03) pic.twitter.com/E05quOlWMz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 14 mars 2019

Pour sa première liste de 2019, Didier Deschamps n'a pas décidé d'innover mais plutôt de faire appel comme prévu à un groupe qu'il connaît bien. Les retours de Layvin Kurazawa (PSG), Moussa Sissoko ( ), Anthony Martial ( ) et Kingsley Coman (Bayern) sont toutefois notables.

Le sélectionneur des Bleus a ainsi décidé de ne pas donner une nouvelle chance à Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder, les buteurs respectifs d' et de Séville. Dans le secteur défensif, Clément Lenglet et Aymeric Laporte devront encore attendre leurs dernières heures.

L'Équipe de France débute ainsi lors de ce mois de mars ses éliminatoires pour le prochain Euro. Antoine Griezmann et les siens se déplaceront d'abord en Moldavie (22 mars) avant de recevoir au Stade de France l'Islande (25 mars).

La liste des Bleus :

Lloris, Mandanda, Areola - Sidibé, Pavard, Kimpembe, Varane, Zouma, Umtiti, Kurzawa, Digne - Pogba, Kanté, Matuidi, Sissoko, Ndombele - Thauvin, Fekir, Mbappé, Giroud, Martial, Griezmann, Coman