Chelsea, Giroud : "Je dois avancer, j'ai des objectifs à atteindre"

L'attaquant des Blues a commenté sa joie de rejouer, sa frustration de ne pas avoir marqué et est revenu sur son transfert avorté cet hiver.

79 jours après sa dernière apparition sous le maillot de , Olivier Giroud a de nouveau foulé la pelouse avec la tunique des Blues ce lundi soir. L'international français est entré en jeu à la 70ème minute en lieu et place de Michy Batshuayi face à , mais il n'a pas pu empêcher la défaite des siens à Stamford Bridge. Pourtant, l'ancien attaquant d' a failli changer le cours de la rencontre en marquant, mais son but a été refusé.

L'international français a pensé avoir réduit le score, alors que Manchester United menait déjà 2-0, d'une tête plongeante mais son but a été refusé par la VAR pour un hors-jeu d'un demi pied. Après la rencontre, Olivier Giroud a pesté lui qui aurait été soulagé de marquer : "C’est très dur à encaisser, qui est plus pour moi, sur le plan personnel. Je rentre et je marque. J’essaye de rester avec Maguire, je sais que Mason (Mount) va mettre un centre assez fort au premier poteau. Je ne vois même pas le départ du ballon. Et ça se joue à un demi-pied".

"Disputer l'Euro avec mon pays"

Une entrée en jeu encourageante pour Olivier Giroud qui a besoin de temps de jeu pour espérer faire partie des 23 de Didier Deschamps l'été prochain pour l' . D'autant plus que Chelsea s'est opposé au départ de l'attaquant français, lui qui a été courtisé par l' et la durant l'hiver, pour ne citer qu'eux. Olivier Giroud doit désormais ronger son frein mais espère avoir la chance de jouer plus qu'en première partie de saison.

Pour la première fois depuis la clôture du mercato, Olivier Giroud est revenu sur son mois de janvier agité et son faux-départ : "À partir de mi-décembre, et sur le mois de janvier, j’étais entre deux eaux. J’étais en instance de départ. À partir du 1er février, je me suis remis dedans. Je regarde vers l’avant. Je vais tout donner, le meilleur de moi-même, pour Chelsea et puis pour moi aussi sur le plan personnel. J’ai des objectifs à atteindre".

L'international français est heureux d'avoir pu rejouer et espère continuer sur cette lancée : "Ça fait du bien en tout cas de retrouver la pelouse et des sensations. Maintenant, je dois avancer, aller de l’avant. Je veux tout donner pour l’équipe et, évidemment, mon objectif personnel est de jouer le plus possible pour disputer l’Euro avec mon pays. C’est énorme pour moi". Olivier Giroud doit désormais se battre pour grappiller la moindre minute lui permettant ainsi de se rapprocher de son unique objectif : jouer l'Euro 2020.