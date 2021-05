Chelsea - Frank Lampard veut rencontrer Thomas Tuchel

Le prédécesseur de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea s'est dit impressionné par le travail de l'Allemand. Si bien qu'il souhaite le rencontrer.

Arrivé à Chelsea durant l'hiver, quelques jours seulement après avoir été licencié par le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel réalise des travaux colossaux chez les Blues. En Angleterre, les avis sont unanimes : l'entraîneur allemand est l'homme qu'il fallait à Chelsea. D'ailleurs, il n'est pas étranger à leur qualification en finale de la C1.

Futurs adversaires de Manchester City, les Blues ont éliminé le Real Madrid dans le dernier carré, et ont de sérieux arguements offensifs. Le fruit du travail de Thomas Tuchel ? Oui, mais pas seulement. C'est aussi la continuité de ce que Frank Lampard avait produit durant son passage sur le banc. Et c'est Thomas Tuchel qui le dit !

"Je le félicite d'avoir pris le relais, d'avoir atteint deux finales"

"Vous ne pouvez arriver en finale de la Ligue des champions que si vous passez la phase de groupes et Frank a eu un bilan incroyable. Cela pose les bases pour arriver en finale et je n'oublierai jamais cela. (...) Dès le premier jour de mon arrivée, j'ai su que Frank avait créé son propre héritage à Chelsea et qu'il le méritait totalement. Lorsque j'ai été nommé, nous étions à la moitié de la saison et il s'agissait de poursuivre le travail qu'il avait accompli", avait confié l'Allemand, en conférence de presse. La classe.

Des mots non dénués d'humilité, qui ont fait plaisir au principal intéressé. "C'est évidemment un manager de premier ordre et j'ai apprécié ses propos la semaine dernière. J'étais heureux de les entendre parce que je pense que c'est juste. Je ne me donne pas du crédit", a expliqué Frank Lampard dans les colonnes du média The Telegraph.

"Il me félicite pour la première moitié de la saison et je le félicite d'avoir pris le relais, d'avoir atteint deux finales et d’être en lice pour le top 4. Je serais heureux de le rencontrer. Il est beaucoup plus occupé que moi en ce moment, donc je vais le laisser tranquille pour les deux prochaines semaines", a ensuite confié l'Anglais.