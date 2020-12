Chelsea - Frank Lampard se méfie d'une équipe d'Arsenal blessée

Chelsea a préparé le choc face à Arsenal de la meilleure des manières en s'imposant contre West-Ham (3-0), lundi. Mais la prudence reste de mise !

Après deux défaites consécutives, s'est remis en ordre de marche, lundi soir. À Stamford Bridge, les Blues se sont largement imposés dans le derby face à (3-0), grâce à des buts inscrits par Thiago Silva et Tammy Abraham (x2). Une victoire qui fait le bonheur de Frank Lampard, très satisfait.

Chelsea - West Ham (3-0), les Blues repartent de l’avant​

"Je ne veux pas dire que la performance était mauvaise. C'était vraiment bien quand on pense à ce qu'ils peuvent vous faire. Notre jeu défensif a été formidable. Je n'étais pas sûr que ce serait un beau match aujourd'hui car il y a de la pression et c'est une bonne équipe. Les gars ont très bien géré ce côté-là", a ainsi analysé l'entraîneur de Chelsea en conférence de presse d'après-match. Cinquièmes, les Blues veulent regarder vers l'avant, même si la lutte est intense Outre-Manche.

"Les matchs devant nous sont difficiles"

"Cela dépend de nous. La ligue est si difficile parce que nous voyons des résultats chaque semaine qui pourraient en surprendre certains. Il est difficile pour la plupart des équipes de maintenir la forme ou les résultats attendus. Il y a un aboutissement de raisons à cela. Les matchs devant nous sont difficiles. Nous avons le lendemain de Noël et Villa deux jours plus tard. Ensuite, nous avons City au début de la nouvelle année. C'est vraiment difficile", a confié le technicien, méfiant.

Justement, la rencontre face à Arsenal est très attendue. Alors que Chelsea brille dans les derbys cette saison, Arsenal est une équipe en perdition. Si les Gunners sont 15es de Premier league, Frank Lampard préfère s'en méfier. "Cela peut être des matchs difficiles et vous l'avez vu ce soir avec West Ham (...) Vous devez prendre chaque match à sa valeur nominale. Avec Arsenal, je le vois comme une équipe de grande qualité et un manager de classe qui traverse un moment difficile et c'est une combinaison vraiment dangereuse à affronter, nous devons donc bien nous préparer", a prévenu l'ancienne gloire du club, professionnel.