Chelsea - Frank Lampard se méfie du LOSC

À la veille du déplacement sur la pelouse du LOSC en C1, l'entraîneur de Chelsea entendait rebondir, tout en se montrant conscient du niveau lillois.

Dernier du groupe H, le LOSC s'apprête à vivre une soirée de gala mercredi soir (21h00). Et pour cause, les Dogues vont recevoir les Blues de , un club habitué aux soirées européennes, tenant du titre en et déjà vainqueur de la Ligue des Champions dans son histoire. Alors forcément, si l'équipe entraînée par Frank Lampard est bien loin de son lustre d'antan, les hommes de Christophe Galtier ne devront pas prendre les Anglais à la légère.

D'autant qu'une deuxième défaite en autant de rencontres serait une réelle déception sur le plan comptable, puisque Chelsea, défait en ouverture face à Valence (0-1), prendrait notamment 6 points d'avance sur . Présent en conférence de presse ce mardi, Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, est justement revenu sur le revers surprise encaissé face aux Espagnols du , évoquant la difficulté de ce genre de rencontres européennes.

"Pour être honnête, je n'ai pas trouvé le match face à Valence si horrible que ça. Nous avons bien joué et aurions dû obtenir un meilleur résultat. Ce fut une dure leçon de s’éteindre une seconde et de perdre un match à ce niveau. Je pense que cette idée s'accentue encore plus lorsque vous voyagez en Champions League et que vous jouez loin de chez vous dans des stades comme celui-ci, contre les meilleures équipes européennes", a ainsi déclaré l'ancien joueur des Three Lions.

"Si nous jouons à notre meilleur niveau, nous obtiendrons le résultat souhaité"

Si Lille ne figure pas parmi les meilleures équipes européennes, force est de constater que les dauphins du la saison dernière en disposent de nombreux atouts pour faire tomber Chelsea, et Frank Lampard en a bien conscience.

"Lille a beaucoup de menaces pour nous, en particulier dans les zones d'attaque où ils ont beaucoup de vitesse et de qualité. Mais comme nous n'avons encore aucun point, c’est un match dans lequel nous devons être prêts à essayer de ramener quelque chose. Les joueurs en seront très conscients. Nous espérons pouvoir apporter la confiance des deux derniers résultats obtenus, deux très solides victoires. Nous devons être certains que si nous jouons à notre meilleur niveau, nous obtiendrons le résultat souhaité."

L'article continue ci-dessous

Enfin, l'entraîneur de Chelsea a rassuré au sujet du Français Ngolo Kanté, qui devrait donc être de la partie mercredi soir. "Il s'est entraîné ce matin. Il a bien suivi l'entraînement. Il nous faut encore évaluer cela dans la matinée. Nous sommes donc convaincus qu'il sera apte à jouer. Pour ce qui est de la blessure, non, cela n’a rien à voir avec la finale de l’Europa League (...) Il s’agit d’un léger effet de domino : la blessure principale se porte bien, mais il a quelques problèmes depuis. Un tacle à Man United dans le premier match qui l'a affecté à la cheville. C'est un peu de malchance là aussi. Tout le monde travaille à le mettre régulièrement en forme afin qu'il puisse jouer durant plusieurs matches de suite. J'espère que cela arrivera très bientôt car nous avons évidemment besoin de lui". Il est vrai qu'avec un Champion du Monde sans ses rangs, Chelsea a de quoi voir venir...