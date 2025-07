Chelsea fonce sur une jeune star de l'OL

Nottingham Forest a fait le premier pas dans la recherche de l'ailier Malick Fofana en parvenant à un accord avec le club de Ligue 1 de Lyon, comme l'a révélé Fabrizio Romano.

Le Belge de 20 ans est l'un des jeunes attaquants les plus recherchés en Europe et, bien que les clubs se soient mis d'accord sur les termes, Forest doit encore obtenir l'accord du joueur avant de finaliser le transfert.

Chelsea est apparu comme un concurrent sérieux pour Fofana, Romano notant que les Blues restent « désireux » de s'assurer ses services. Les Blues ne sont pas les seuls à s'intéresser à Fofana : le Bayern Munich et le Napoli suivent également de près l'évolution de la situation. Avec un tel intérêt de la part de clubs jouant la Ligue des champions, Fofana attendrait de voir si d'autres options se présentent avant de prendre une décision définitive sur sa prochaine destination.

Fofana a connu une campagne impressionnante la saison dernière, inscrivant 11 buts et délivrant six passes décisives. Principalement ailier droit, le Belge est connu pour son adaptabilité, capable d'évoluer sur l'une ou l'autre aile. Pour une équipe de Chelsea qui a besoin d'une plus grande puissance de feu et d'une plus grande largeur, son profil correspond parfaitement à ses besoins tactiques.

Un joueur polyvalent

La relégation inattendue de Lyon en raison de problèmes financiers a créé une opportunité pour les clubs de s'emparer de leurs meilleurs talents. Le club français devrait se séparer de plusieurs joueurs dans les semaines à venir pour alléger son fardeau financier. Pour Chelsea, c'est l'occasion de faire venir l'attaquant.

Le club de l'ouest de Londres a déjà pris des mesures pendant la période des transferts, avec l'acquisition du jeune attaquant Liam Delap et l'arrivée imminente de Jamie Gittens. Fofana pourrait être la dernière pièce du puzzle offensif de Chelsea, qui cherche à rajeunir sa ligne d'attaque.