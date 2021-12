Chelsea : fin de saison pour Ben Chilwell

Le pessimisme était de mise. La mauvaise nouvelle vient de se confirmer. Ben Chilwell va bien manquer le reste de la saison, Chelsea ayant décidé de mettre fin à son processus de rééducation et de l'envoyer se faire opérer. On espérait pourtant que le défenseur éviterait de passer par cette case et reviendrait en janvier après s'être blessé au ligament croisé antérieur lors de la victoire 4-0 en Ligue des champions contre la Juventus, en novembre.



Emerson rappelé de son prêt à Lyon ?

Cependant, les Blues estiment que la blessure doit maintenant être opérée, et l'international anglais vise désormais un retour pour la saison prochaine. Les Blues devront trouver une solution pour pallier l'absence prolongée de Chilwell en janvier. Ils pourraient choisir de signer quelqu'un ou de rappeler l'un de leurs importants joueurs en prêt. Emerson Palmieri, prêté à Lyon, et Ian Maatsen, à Coventry City, sont deux candidats possibles au rappel, mais les détails dépendront des accords contractuels avec leurs clubs actuels. Compliqué...

Par ailleurs, les Blues pourraient tenter de convaincre Everton de laisser partir Lucas Digne pour un prêt de six mois après l'avoir vu perdre la faveur de Rafael Benitez. Actuellement, l'international français est proposé à plusieurs clubs en vue d'un transfert en janvier. Il pourrait y avoir plus de latéraux gauches proposés à Chelsea durant le marché des transferts hivernal maintenant que la grave blessure de Ben Chilwell est malheureusement confirmée.



Quelqu'un pourrait-il s'imposer dans l'équipe actuelle ?



Pour l'instant, Thomas Tuchel bloque tout prêt pour Malang Sarr, qui avait suscité l'intérêt de l'AC Milan. Il s'agit de s'assurer que son équipe n'est pas laissée à court dans la course au titre de Premier League, avec des clubs comme Arsenal et Tottenham qui menacent.



À ce poste, les Blues ne disposent que de Marcos Alonso comme spécialiste de l'aile gauche, Saul Niguez, Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic ayant tous récemment occupé ce poste en l'absence de Chilwell. Bref, cette nouvelle n'arrange pas les plans de Thomas Tuchel...