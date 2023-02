Chelsea : Enzo Fernandez ne cache pas son bonheur après avoir quitté Benfica pour les Blues

Enzo Fernandez s'est exprimé après avoir réalisé un transfert record en Grande-Bretagne à Chelsea, le dernier jour du mercato d'hiver.

Enzo Fernandez a gagné son bras de fer. Une nouvelle fois dans l'histoire récente du football, un joueur est allé au clash pour être transféré et à fini par obtenir gain de cause. Après une très belle première partie de saison à Benfica et une Coupe du monde très réussie avec l'Argentine, le milieu de terrain n'a pas su résister aux sirènes des plus grands clubs européens.

"Je voulais faire partie de ce projet"

Pour que Chelsea parvienne à obtenir ce qu'ils voulaient de Benfica en janvier, il a fallu qu'EnzoFernandez se retire d'un accord, revienne à la table et ne parte plus jusqu'à ce qu'il soit un joueur de Chelsea. Après le départ de Jorginho à Arsenal, le joueur de 22 ans est devenu officiellement le nouveau numéro 5 de Chelsea et s'est exprimé sur son transfert record dans l'Ouest de Londres..

Enzo Fernandez n'a pas caché sa joie de rejoindre les Bleus et la Premier League dès cet hiver, dans une très courte interview accordée au site officiel de Chelsea : "Je suis reconnaissant envers Chelsea et envers ses propriétaires d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je fasse partie de ce projet".

"Heureux de jouer dans l'un des meilleurs championnat du monde"

"Je suis heureux et excité de rejoindre la fierté de Londres, de jouer dans le meilleur championnat du monde et de concourir pour les plus grands trophées. Je suis impatient de jouer devant nos fans et d'aider mes coéquipiers sur et en dehors du terrain", a ajouté le récent vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine.

Le transfert de 120 millions d'euros fait d'Enzo Fernandez la signature record du club de Chelsea et le record britannique, devançant Jack Grealish et son transfert de 105 millions d'euros à Manchester City en 2021. Benfica était extrêmement réticent à l'idée de laisser partir son milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde, et a fait en sorte que Chelsea paie une somme colossale afin de concrétiser sa huitième signature de la fenêtre de transfert.

Fernandez semblait désespéré et avait accepté les termes de l'accord avec Chelsea dans les premières semaines de janvier, mais il y a eu plusieurs moments le jour de la date limite où l'échange était dans la balance et aurait pu s'effondrer à cause de la structure de l'accord, Chelsea craignant également d'enfreindre les règlements du FFP.

Le transfert étant terminé et le numéro attribué, l'attention se porte sur la date à laquelle le meilleur jeiine joueur de la Coupe du monde 2022 fera ses débuts avec Graham Potter et, surtout, sur la question de savoir s'il sera retenu pour la nouvelle équipe de la Ligue des champions.