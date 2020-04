Chelsea entame des discussions avec Giroud pour un nouveau contrat

Les Blues espèrent maintenant garder l'attaquant français qui avait failli quitter le club londonien en janvier.

a entamé des pourparlers avec les représentants d'Olivier Giroud sur un nouveau contrat après que l'attaquant a failli quitter le club londonien en janvier.

Après avoir perdu les faveurs de Frank Lampard avant la fenêtre de transfert de janvier, Giroud est revenu dans les petits papiers du coach des Blues.

L'Inter était l'équipe la plus proche de recruter Giroud, mais Chelsea n'avait trouvé aucun remplaçant offensif à faire venir pour pallier à un départ du Français.

Le club lombard avait verbalement convenu d'un accord avec Giroud de deux ans et demi. Chelsea, quant à lui, ne proposera probablement qu'un bail d'un an en raison de sa politique de contrats à court terme pour les joueurs de plus de 30 ans.

Giroud, dont le contrat doit expirer en juin prochain, a déjà déclaré qu'il souhaitait rester à Chelsea et a également déclaré qu'il avait enregistré les intérêts de et de la en janvier.