Chelsea confiant avant la bataille pour le transfert de Sancho avec Manchester United

Les Blues vont affronter leurs rivaux de Premier League pour la star du Borussia Dortmund alors que d'autres clubs le suivent de loin.

est prêt à battre son record et réaliser le plus grand transfert de son histoire dans la course pour Jadon Sancho, l'attaquant du , et est confiant quant à ses chances de se placer devant en janvier ou l'été prochain. Les Blues poursuivent leurs projets de transfert, malgré leur interdiction actuelle de faire signer des joueurs, avec un verdict d'appel du Tribunal arbitral du sport [TAS], et sont prêts à payer plus que les 72 millions de livres sterling qu'ils ont dépensé pour obtenir le gardien, Kepa Arrizabalaga de l' l'année dernière.

Jadon Sancho entretient des relations étroites avec plusieurs joueurs de Chelsea, notamment ses coéquipiers anglais Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi, et est originaire de Londres. Il est selon toute vraisemblance prêt à quitter Dortmund après avoir connu un début de saison mouvementé en car, bien que la production de Sancho soit restée élevée, il a été frappé de sanctions disciplinaires durant cette période.

Le joueur de 19 ans a été remplacé lors du match de championnat contre le après seulement 36 minutes. L'entraîneur Lucien Favre a qualifié le joueur de "pas assez bon" et la semaine dernière, Sancho a été écarté du match pour affronter Barcelone dans le match de après être arrivé en retard pour une réunion d’équipe d’avant-match. Après le match, Favre a déclaré qu'il avait besoin de "joueurs concentrés" pour le match, que Dortmund avait perdu 3-1.

Ces problèmes ont permis d'espérer que Dortmund pourrait envisager de vendre son actif n°1 plus tôt que prévu, avec des transferts pour Antony de Sao Paulo ou de Gremio dans les tuyaux et qui seraient financés en utilisant l'argent du départ de Sancho. Dortmund a vendu Ousmane Dembele au FC Barcelone pour un montant initial de 105 millions d'euros en 2017 et Sancho rapporterait probablement un montant supérieur à ce chiffre, étant donné que son contrat actuel va jusqu'en 2022.

On sait que est un admirateur de l’attaquant anglais, mais le manager Jürgen Klopp a admis que le prix était trop élevé. Les champions d’Europe n’auraient pas non plus de place pour Jadon Sancho dans leur onze de départ tant que Sadio Mane et Mohamed Salah resteraient au club.

Pour leur part, Manchester United est prêt à débourser 140 millions d’euros pour attirer Sancho en janvier, mais son classement en 10e place dans la , avant la rencontre de mercredi avec , et une place loin de la Ligue des champions occupé actuellement par Chelsea serait un frein. De plus, les grands attaquants de Chelsea, Willian et Pedro, ne sont plus sous contrat à Stamford Bridge l’été prochain, laissant ainsi la place à un nouveau joueur occupant ce poste.

, le club que Jadon Sancho a quitté pour s’installer au Borussia Dortmund, ne souhaite pas pour le moment renouer le contact avec son ancien joueur.

*informations complémentaire de Bruno Andrade et Alex Netherton.