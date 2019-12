Chelsea - Cezar Azpilicueta dénonce le manque de résultats à domicile

Le défenseur espagnol de Chelsea n'accepte pas les récents résultats de son équipe à domicile et entend être de nouveau craint et respecté.

Quatrièmes de au gré d'un très bon début de saison, les Blues sont moins performants en championnat ces dernières semaines. Alors qu'ils se déplacent sur la pelouse d' ce dimanche, les hommes de Frank Lampard auront à coeur de se faire pardonner après leur énième défaite à domicile concédée lors de la journée précédente. Ne pas être souverain à Stamford Bridge ? Une anomalie pour le défenseur espagnol Cesar Azpilicueta.

"Pas normal de perdre autant de matches dans notre stade"

"C'est vrai que lorsque les équipes voient que nous n'avons pas gagné de matches, elles viennent ici avec plus de confiance parce qu'elles voient qu'elles peuvent le faire. Oublion donc les tactiques. Tout consiste à retrouver le respect à domicile, à être solide à domicile, car il n'est pas normal de perdre autant de matches dans notre stade", a déclaré l'ancien latéral gauche de l' dans des propos accordés au Guardian.

"Je ne pense pas que la pression de jouer à la maison devrait être négative. Cela devrait être le contraire. Nous avons les joueurs, nous avons la qualité et nous devons tout de suite changer la donne. La leçon a été très dure : perdre trois matches et ne marquer aucun but", a ensuite ajouté Cézar Azpilicueta.