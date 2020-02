Chelsea-Bayern (0-3) - Le Bayern a un pied en quart de finale

Dominateur tout au long de la rencontre, le Bayern Munich s'est imposé à Chelsea et prend une option avant le retour en Bavière (0-3).

Éliminé dès les hutièmes de finale de la la saison dernière par (0-0, 1-3), le est bien parti pour ne pas connaître le même sort cette saison. Les coéquipiers de Serge Gnabry, double buteur, ont en effet pris le meilleur sur à Stamford Bridge lors de cette manche aller afin de prendre une option avant le retour, dans trois semaines en Bavière.

Les Bavarois prenaient d'ailleurs rapidement le contrôle du jeu dans une entame de match à haute intensité, et se procuraient les premières occasions, mais Willy Caballero retardait l'échéance à plusieurs reprises en sortant bien devant Robert Lewandowski (15e, 28e), alors que Kingley Coman, titulaire, avait frappé à côté (11e).

En face, les Blues tentaient quelques incursions et se procuraient à leur tour une grosse opportunité dans la continuité d'une relance manqué de Manuel Neuer. Olivier Giroud, aligné d'entrée lui aussi, était trop court pour reprendre le ballon de Mason Mount (34e).

Dans la minute suivante, le Bayern avait la meilleure occasion des 45 premières minutes, mais Thomas Müller voyait la barre transversale repousser sa tentative de l'arrière du crane (35e). Neuer repoussait ensuite une belle frappe de Marcos Alonso (43e), mais les deux équipes rejoignaient les vestiaires dos à dos dans une rencontre où ne manquaient que les buts.

Gnabry aime décidément bien l'

Et après la pause, c'est la meilleure équipe sur la pelouse qui faisait la différence. Déjà auteur d'un retentissant quadruplé l'automne dernier sur la pelouse de Tottenham (2-7), Serge Gnabry s'offrait un doublé en quelques minutes sur deux passes décisives de Robert Lewandowski.

Le buteur polonais était dans un premier temps bien lancé sur la gauche de la surface avant d'adresser un centre parfait pour son jeune coéquipier (51e), avant de parfaitement l'envoyer dans l'intervalle trois minutes plus tard pour une finition croisée dans le petit filet (54e).

La main mise des Allemands était ternie par la sortie sur blessure de Kingsley Coman, vraisemblablement touché à la cuisse droite et remplacé par Coutinho (64e). Pas de quoi arrêter l'excellent Alphonso Davies, très en jambes dans son couloir gauche, et qui offrait le troisième but à Lewandowski au terme d'une folle chevauchée (76e).

Le 11e but du Polonais cette saison en Ligue des champions, une compétition dont il est le meilleur buteur avec une unité de plus qu'Erling Haaland. Un succès qui donne une sérieuse option pour les Bavarois aux dépens de Blues qui seront privés de Marcos Alonso, exclu pour un mauvais geste sur Lewandowski et de Jorginho pour accumulation de cartons. Rendez-vous le 18 mars à l'Allianz Arena (21h).