Chelsea - Arsenal | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Les deux rivaux londoniens s'affrontent mercredi à Bakou, avec dans le viseur ce trophée continental qui serait une belle récompense à leur saison.

La ville azérie de Bakou sera le théâtre ce mercredi soir d'une finale 100% anglaise comptant pour la . et , les deux voisins de Londres, s'affrontent dans un duel fratricide, avec comme objectif d'aller chercher ce trophée continental qui donnerait un autre relief à leur saison. Quatre jours avant un autre choc anglais en finale de la Ligue des Champions, la bataille promet d'être haletante entre les Gunners et les Blues.

La finale est toujours un match à part, avec sa propre saveur et un enjeu particulier. En championnat, Chelsea a livré un meilleur visage qu'Arsenal cette saison, mais il n'y a point de vérité pré-établie pour cette confrontation en 90 minutes (ou 120) à l'autre bout de l'Europe. Aucun favori ne se dégage d'ailleurs, puisque chaque camp a des atouts à faire valoir et la même envie de boucler son exercice par une belle consécration.

Concernant la pression, elle est un peu présente du côté d'Arsenal. Car son dernier trophée continental remonte à 1994. Et aussi parce que l'équipe d'Emery est dans l'obligation de remporter ce rendez-vous afin de disputer la prochaine Ligue des Champions. S'ils échouent, Lacazette et ses coéquipiers vont encore devoir se contenter de la C3 en 2019/2020. Vu que ça sera la troisième fois de suite, ça serait inconcevable pour un club de ce standing. Ozil et ses partenaires savent donc ce qu'il leur reste à faire afin d'éviter de filer aux vacances avec le moral dans les chaussettes.

Enfin, si avec toutes ces données, les Gunners sont toujours à court de motivation, ils peuvent aussi viser la victoire afin de consoler leur coéquipier Henrikh Mkhitaryan, absent pour des raisons politiques. Le milieu de terrain arménien n'a pu se rendre à Bakou en raison du litige qui existe entre son pays et l'Azerbaidjan. L'ancien de MU ne pourra même pas compter sur le soutien des fans, puisque l'UEFA a interdit qu'il y ait des messages dans les tribunes à son endroit.

Match Chelsea - Arsenal Date Jeudi 9 mai 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

LES PRINCIPALES DÉCLARATIONS

Maurizio Sarri, entraineur de Chelsea : " Si c'est le plus grand rendez-vous de ma vie de coach ? Je ne sais pas. Car le sentiment qui existe chez l'entraineur et celui que ressent un journaliste est différent. Bien sûr, ce match, pour les médias, est le plus important. Mais peut-être pas pour moi. Je ne sais pas. Je ne pourrai répondre que demain. Pour moi, le plus important était probablement un match en Serie B en . Demain je pourrai répondre. Je serai en mesure de vous dire mon sentiment (...) Si je suis nerveux ? Pas pour le moment."

Unai Emery, entraineur d'Arsenal: "Je ne pense pas à moi. Je veux faire quelque chose d'important ici, par exemple jouer ce trophée. Nous méritions de jouer et de faire un bon chemin dans cette compétition (...) Le hasard a fait que notre objectif ait été lancé de deux manières, l’une en Europa League et la seconde en , pour aller en . C'est notre premier objectif principal et ensuite de glaner des trophées. Nous allons donc viser ces deux objectifs demain : gagner un titre et passer à la Ligue des champions. Il s’agit avant tout de prendre du plaisir et de jouer avec le moral au plus haut."

LES BLESSÉS ET ABSENTS

Chelsea tremble actuellement à l'idée de devoir se passer de N'Golo Kanté. Le milieu français est touché au genou et son entraineur a indiqué mardi qu'il n'y avait que 50% de chances pour qu'il prenne part à ce rendez-vous. La décision le concernant ne sera prise "qu'au tout dernier moment". Si son forfait se précise, Mateo Kovacic et Ross Barkley devraient accompagner Jorginho dans l'entrejeu.

Ruben Loftus-Cheek et Callum Hudson-Odoi ne devraient pas être de la partie, au même titre qu'Antonio Rudiger, à qui Sarri devrait préférer Christensen pour épauler David Luiz dans l'axe. Sur les ailes, Hazard et Willian sont partis pour jouer d'entrée. En revanche, Pedro démarrera probablement sur le banc. Enfin, en attaque, la logique voudrait que le manager des Blues fasse confiance à Olivier Giroud, plutôt qu'à Gonzalo Higuain.

Côté Arsenal, la principale absence concerne donc Henrikh Mkhitaryan, qui paye malheureusement au prix fort un contentieux entre deux pays voisins. Il ne sera cependant pas le seul Gunner à manquer à l'appel. Rob Holding, Denis Suarez et Hector Bellerin sont également indisponibles.

Pour Emery, la principale question concerne le poste de gardien. Va-t-il faire confiance au vétéran Petr Cech ? En conférence de presse d'avant-match, le coach espagnol a laissé planer le doute sur ce sujet. En défense, l'ex-entraineur parisien devrait miser sur une ligne de trois. Koscielny, Sokratis et Nacho Monreal ont ses faveurs. Sur les côtés, on devrait retrouver Kolasinac et Maitland-Niles. En milieu, la paire Lucas Toreira-Granit Xhaka a de bonnes chances de jouer, plutôt que le jeune rançais Mateo Guendouzi. Enfin, devant, le duo Lacazette-Aubameyang demeure bien sûr intouchable, de même que le meneur de jeu Mesut Ozil.

LES COMPOS PROBABLES

Le onze probable de Chelsea : Kepa; Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Barkley; Willian, Giroud, Hazard.

Le onze probable d'Arsenal : Leno; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.