Ligue Europa - Arsenal : Henrikh Mkhitaryan ne pourra pas jouer la finale

vient d'annoncer ce mardi que son milieu de terrain, Henrikh Mkhitaryan, ne pourra pas disputer la finale de l'Europa League, face à le 29 mai prochain (21h).

En raison des problèmes diplomatiques de son pays natal, l'Arménie, avec lequel il compte 82 sélections (27 buts), et l'Azerbaïdjan, pays hôte de cette finale, le meneur de jeu de 30 ans ne pourra pas faire le déplacement à Bakou.

"Nous avons étudié de manière approfondie toutes les options possibles pour que Micki fasse partie de l'équipe, mais après en avoir discuté avec Micki et sa famille, nous avons convenu collectivement qu'il ne fera pas partie de notre groupe de voyage.

Nous sommes également très déçus qu’un joueur rate une grande finale européenne dans des circonstances comme celle-ci, car cela arrive rarement dans la carrière d’un footballeur." a expliqué le club londonien à travers un communiqué.

En octobre dernier, Mkhitaryan avait déjà dû manquer le déplacement d’Arsenal à Qarabag en phase de poules de la ( 3-0) pour des raisons similaires.

[...] It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let’s bring it home @Arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #AFC #COYG pic.twitter.com/gnDA6oyolw