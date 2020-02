Chelsea, Abraham aurait aimé jouer avec Cavani

L'attaquant anglais aurait aimé apprendre aux côtés de l'international uruguayen et s'entend très bien avec Olivier Giroud.

Autorisé à recruter cet hiver après avoir été interdit de le faire l'été dernier, voulait être actif sur le marché des transferts. Si les Blues n'ont pas signé de recrue majeure, ils voulaient se renforcer en attaque et ont ciblé plusieurs joueurs dont Jadon Sancho, Timo Werner, mais aussi Edinson Cavani. En fin de contrat en juin prochain, l'Uruguayen était proche de l'Atletico Madrid cet hiver. Lorsque Chelsea a appris que le PSG serait enclin à s'en séparer contre 15 millions d'euros environ, les Blues ont sérieusement réfléchit à passer à l'action.

Chelsea reste un candidat potentiel pour accueillir Edinson Cavani l'été prochain puisque l'Uruguayen sera libre de tout contrat et n'a, pour le moment, signé avec aucun club. Après le match nul contre Leicester, Tammy Abraham a confié qu'il aurait apprécié de voir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain débarquer à Stamford Bridge afin d'apprendre à ses côtés et grandir encore plus vite : "Les joueurs dont nous parlions, comme Cavani et d’autres attaquants de haut niveau, sont dans le coup depuis de nombreuses années".

"Giroud, c'est comme un grand frère"

"Ça aurait été bien s'il était venu. Il aurait été quelqu'un de qui je pourrais apprendre et voler ses idées pour les ajouter aux miennes. Cela ne s'est toutefois pas produit et, pour moi, cela me donne un coup de pouce supplémentaire et le désir de revendiquer ma position et d'être le meilleur possible. Je pense qu'en jouant dans un club comme Chelsea, il y aura toujours de la pression. Pour moi, il s'agit d'être au bon endroit au bon moment et de croire en moi et en mes capacités aussi", a ajouté l'attaquant anglais.

"Je suis sûr que je marquerai encore quelques points. J'aime la pression et je joue sous pression. Je ne peux pas me plaindre, ça a été une excellente saison jusqu'à présent. Je voudrais continuer. Je voudrais continuer en . De plus, il y a encore des grands matches importants à venir pour nous. Je dois juste être prêt pour eux et saisir mes opportunités", a conclu le meilleur buteur de Chelsea cette saison.

Tammy Abraham a rendu hommage à Olivier Giroud qu'il considère comme un grand frère : "C'est comme un grand frère pour moi. Son attitude envers moi a été excellente. À l'entraînement, nous faisons toujours des exercices devant le but et nous avons aussi une compétition après l'entraînement. C'est agréable d'avoir ça parce que j'ai grandi en le regardant parce que c'est un attaquant fantastique. Il a encouragé de nombreux jeunes joueurs. Ces choses se produisent dans le football, parfois vous êtes au sommet et parfois vous ne l'êtes pas. Il s'agit de rester professionnel et aussi concentré que possible pour continuer d'essayer".