Cette star qui dit NON au Barça !

Barcelone risque de manquer Jonathan Tah, joueur libre, cet été.

L'international allemand est sur le point de refuser un transfert en Catalogne. Tah a déjà un accord contractuel avec Barcelone, et ce depuis plusieurs mois, mais les Catalans n'ont pas pu lui donner de garanties quant à son transfert, en raison de leurs difficultés avec le plafond salarial.

Tah et Barcelone avaient conclu un accord en février, mais Barcelone a indiqué au joueur de 29 ans que tant qu'un ou plusieurs des cinq défenseurs centraux actuellement en lice ne seraient pas partis, il ne serait pas envisageable de le recruter. Il semble que Tah soit à bout de patience, et après avoir récemment annoncé qu'une décision concernant son avenir serait bientôt prise, il semble que celle-ci ne soit pas en faveur du FC Barcelone.

Après avoir conclu un accord avec Tah l'été dernier, le Bayern n'a pas réussi à conclure un accord avec Leverkusen. En avril, le Bayern a ravivé l'intérêt pour Tah, après avoir précédemment déclaré ne plus être en course pour lui. CFBayern rapporte que Tah a décidé de rester en Allemagne, après avoir envisagé un transfert en Espagne.

Le Real Madrid a rejeté l'offre de Tah plus tôt dans la saison, mais avec l'arrivée de Xabi Alonso au Santiago Bernabéu, Tah a également été cité comme une alternative potentielle s'il ne recrutait pas ses options défensives de premier choix. Malgré les approches de Liverpool et de Tottenham Hotspur, il semble bien parti pour rejoindre le Bayern.

Tah et son équipe n'ont plus rien à offrir à Barcelone et ne voient plus cette option comme une option. Lundi, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a reçu l'approbation du conseil d'administration pour le recrutement et proposera à Tah un contrat de trois ans. En Catalogne, MD ajoute que les Blaugrana ont accepté que Tah ne rejoigne pas le club.

Les Blaugrana ont pris l'habitude de recruter des agents libres confirmés ces dernières années, et Tah aurait pu s'inscrire dans cette tradition. Ils ne manquent pas de défenseurs centraux pour la saison prochaine, mais sans certitude sur l'avenir de Ronald Araujo, Tah aurait pu être un partenaire post-Inigo Martinez pour Pau Cubarsi à moyen terme.