Cette star du Barça qui veut à tout prix partir en Arabie saoudite

Ces dernières semaines ont été chargées pour Deco, qui a travaillé pour obtenir plusieurs nouveaux contrats pour certains joueurs.

Deco a certainement eu affaire à beaucoup de choses, c'est pourquoi il n'a pas apprécié les récents commentaires de l'ancien candidat à la présidence du Barça, Victor Font, concernant la signature de Vitor Roque. Selon RAC1 (via MD), il s'est exprimé sur le sujet.

« Pour conquérir ce que tu veux, tout ne va pas. Il m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait dans ma vie. Tu ne peux pas passer ta vie à insinuer, à accuser. Si tu as des preuves, laisse-le faire. Mais n'insinue pas. Je ne vais pas le permettre. Face à cela, tu dois avoir une réponse énergique. Sinon, la même irresponsabilité qu'il a eue continuera avec d'autres mensonges. Cela doit cesser immédiatement. »

Unai Hernandez a quitté Barcelone en janvier pour rejoindre Al-Ittihad (Photo FC Barcelone)

Deco a également parlé d’Unai Hernandez, qui a quitté Barcelone en janvier pour rejoindre Al-Ittihad. Il a révélé que c’était le joueur lui-même qui avait poussé pour le club, ce qui correspond aux informations selon lesquelles certains responsables n’ont pas apprécié la vente.

« C’est difficile de dire quoi que ce soit, car je ne connais pas sa réalité personnelle et familiale. L’Arabie saoudite devient également un marché pour les jeunes joueurs et Barcelone, évidemment, a beaucoup de qualité dans les catégories inférieures. Lorsqu’un joueur prend une décision, il est très difficile de s’arrêter. Si nous avions essayé de garder Unai parce qu’il a un contrat, cela aurait été pire pour lui et pour nous car il était très clair sur son départ. Je pense que c’est précipité, mais c’est mon avis.

« Unai était frustré de ne pas avoir eu l’opportunité de jouer en équipe première. Mais nous devons penser que les jeunes auront de plus en plus de mal car il y en a déjà beaucoup qui se consolident. Mais parfois, on se précipite parce qu’on veut avoir l’opportunité le plus tôt possible.