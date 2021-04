"Cette idée n'ira pas loin" - Arsène Wenger jette un doute sur la Super League

L'ancien entraîneur des Gunners, qui occupe désormais un rôle à la FIFA, dit qu'il sera opposé à tout projet qui menace «l'unité» du football.

L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, considère la proposition de Super League de 12 équipes de premier plan du football européen comme une "mauvaise idée" et dit qu'elle "n'ira pas loin" car elle menace "l'unité" du football. Des équipes d'élite de tout le continent ont déclaré qu'elles avaient l'intention d'introduire une nouvelle compétition dans le calendrier qui leur permettrait de se battre entre elles, des plans étant mis en place pour une grande fête de lancement en 2021-2022.

Arsenal fait partie de ceux qui se sont inscrits dans cette compétition, en compagnie du "Big Six" de la Premier League, avec trois équipes d'Italie et autant d'Espagne s'impliquant également dans un projet qu'Arsène Wenger - qui occupe maintenant un rôle à la FIFA - espère freiner. Wenger, qui a passé 22 ans en tant qu'entraîneur des Gunners et est maintenant responsable du développement mondial de la FIFA, a déclaré à talkSPORT: "Je dirais que c'est une mauvaise idée. Le football doit rester uni, c'est la chose la plus importante".

"C’est basé sur le mérite sportif et globalement sur le respect de l’histoire qui a été construite à partir du football européen. Je crois, personnellement, que cette idée n'ira pas loin. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement derrière. Il y a une idée plus dangereuse derrière cela et c'est une grande menace pour la Premier League. Quand j'étais encore entraîneur, il se passait beaucoup d'autres pays pour diminuer la domination de la Premier League et un projet comme celui-là accélérerait certainement cela", a ajouté le Français.

Pourquoi une Super League est-elle en cours d'élaboration?

L'introduction d'une nouvelle compétition continentale n'a rien de nouveau, une Super League étant proposée sous diverses formes depuis plusieurs années. Les efforts pour en faire une réalité ont maintenant fait un pas en avant considérable, mais une opposition généralisée à la réforme pourrait jeter un froid dans la conception de cette compétition. Des supporters, d'anciens joueurs et des organisations sportives du monde entier se sont prononcés contre cette proposition.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Barcelone, le Real Madrid, l'Atletico Madrid, l'Inter, la Juventus et l'AC Milan sont à l'origine de la Super League. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les Gunners se sont impliqués, Wenger a déclaré : "Je ne sais pas ce qui se passe mais cela ne change pas ce que je pense. le football se joue de la même manière partout dans le monde et c'est au sein d'une seule organisation".

"Je pense que c'était une force car le football était le sport le plus populaire au monde et c'était l'une des raisons. Nous devons absolument nous battre pour garder le football simple, compréhensible et basé sur le mérite et tout le monde a les mêmes chances et rêve de réussir", a conclu Arsène Wenger, qui avait déjà prédit par le passé que d'ici une dizaine d'années un tel projet verrait le jour.