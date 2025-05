Cet ancien du Barça qui se vend au Real Madrid : "Je veux..."

Le Real prévoit de recruter un nouveau latéral gauche cet été, et l'une des options est un joueur que Xabi Alonso connaît bien : Alejandro Grimaldo.

L'ancienne star barcelonaise a été un joueur de premier plan au Bayer Leverkusen ces deux dernières saisons et pourrait suivre son entraîneur dans la capitale espagnole.

Et cette possibilité est bien accueillie par Grimaldo. Il s'est confié à El Chiringuito (via Relevo) en début de semaine et, comme il l'a déclaré lors de l'interview, il est fier des rumeurs qui le concernent et le Real Madrid.

« Je suis très heureux d'être lié au Real Madrid. C'est une fierté de savoir que les gens pensent que j'ai le niveau pour jouer dans l'une des plus grandes équipes du monde. C'est pour cela que je travaille et c'est l'une de mes ambitions. »

« Aimerais-je jouer au Real Madrid ? Ce que je veux, c'est jouer dans les meilleures équipes du monde. Si l'opportunité de jouer dans une grande équipe se présente, je la saisirai. » C'est ce que je veux et ce pour quoi je me bats depuis mon arrivée à Barcelone à l'âge de 12 ans.

Le désir de Grimaldo de rejoindre le Real Madrid le rendrait plus attractif, mais à ce stade, le latéral gauche privilégié est Alvaro Carreras, de Benfica. Un accord est en cours pour l'ancien joueur de Manchester United, et on s'attend à ce qu'il arrive au Santiago Bernabéu cet été.

Il reste à voir comment la situation évolue au Real Madrid et au poste de latéral gauche. Grimaldo et Carreras seraient tous deux de bonnes options, mais un seul d'entre eux évoluera sous les ordres d'Alonso à partir de cet été.