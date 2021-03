"C'est une question à laquelle il est difficile de répondre" - Kane met le doute sur son avenir à Tottenham

L'attaquant a affirmé qu'il ne prendrait aucune décision avant la fin de l'Euro 2020 cet été concernant son futur en club.

La star de Tottenham, Harry Kane, admet qu'il ne sait pas actuellement s'il a un avenir avec l'équipe de Premier League au milieu des rumeurs selon lesquelles il pourrait partir cet été. Harry Kane, 27 ans, est devenu un le leader des Spurs grâce à ses exploits face au but et il est l'un des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts, notamment par les plus grands clubs européens, bien qu'il ait disputé l'intégralité de sa carrière à Tottenham et qu'il soit très attaché à son club formateur.

Cette capacité devant les buts a également attiré l'attention des plus grands clubs européens, ce qui a conduit à des spéculations de transfert constantes sur l'attaquant anglais. "Je pense que c'est une question difficile à répondre pour le moment", a déclaré Kane aux journalistes lorsqu'on lui a demandé s'il devait quitter Tottenham pour gagner des trophées. "Il est important que je me concentre uniquement sur les deux matchs à venir en Angleterre et sur le reste de la saison avec les Spurs puis l'Euro".

"Penser à des spéculations ou à des rumeurs serait préjudiciable à ma propre performance. J’aime toujours être concentré sur un but et un travail et c’est de finir fort avec les Spurs, de gagner ces matches de qualification avec l’Angleterre et, espérons-le, de continuer et de remporter un superbe Euro. Écoutez, j'essaie de rester en dehors de cette spéculation autant que possible", a ajouté le meilleur buteur de la Premier League.

Un premier titre avec Tottenham cette saison ?

"Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d'ici la fin de l'été, puis nous verrons où nous allons à partir de là", a conclu l'attaquant des Spurs qui n'exclut donc pas un départ lors du prochain mercato estival, d'autant plus que Tottenham pourrait ne pas jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Kane a rejoint les Spurs à l'âge de 11 ans et a passé toute sa carrière professionnelle au sein du club, sauf une poignée de prêts alors qu'il débutait au niveau professionnel.

À ce jour, il a marqué 215 buts en 327 apparitions toutes compétitions confondues, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Spurs derrière Jimmy Greaves. Il y a cependant une omission flagrante sur le CV de l'attaquant : il n'a pas encore remporté un seul trophée majeur avec son club d'enfance.

Les médailles de finaliste en Carabao Cup et en Ligue des champions sont les meilleures performances et les fois où Harry Kane a été le plus proche de remporter un trophée au cours de sa carrière de joueur professionnel. Néanmoins, Harry Kane aura une nouvelle chance de briser cette disette au mois d'avril lorsque Tottenham affrontera Manchester City en finale de la Coupe Carabao.