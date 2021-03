Angleterre - Harry Kane heureux de mettre fin à sa disette en sélection

L'attaquant anglais a marqué son 33e but en sélection face à l'Albanie (2-0). Un but qui se faisait attendre depuis plus d'un an... Soulagement.

Il n'avait plus marqué depuis près de 500 jours en sélection, il s'est chargé de corriger l'anomalie dimanche soir. Buteur puis passeur, Harry Kane, l'attaquant vedette de l'Angleterre, a été déterminant dans la victoire des Three Lions face à l'Albanie (2-0). Le deuxième succès de rang des Anglais lors de ces qualifications pour le Mondial.

Ces deux succès permettent aux hommes de Gareth Southgate de prendre la tête de leur groupe (I), tandis que Harry Kane était ravi de mettre enfin fin à une longue période de disette en sélection et d'avoir inscrit son 33e but international. Mais l'attaquant a surtout évoqué le collectif, plus important que son cas personnel.

"Vous devez juste rester concentré sur votre travail pour l'équipe"

"Je pense que j'ai eu quelques hors-jeux dans ce sortilège, un but hors-jeu qui je pense n'était pas hors-jeu, mais cela fait partie du fait d'être un attaquant. Vous devez juste rester concentré sur votre travail pour l'équipe, et heureusement, nous l'avons fait en équipe aujourd'hui, c'était formidable d'obtenir les trois points", a-t-il confié.

"Ce n'est jamais facile de revenir de la maison contre une équipe difficile. Peut-être que nous avons été un peu lents au départ. Nous avons changé de formation à la moitié de la première mi-temps et je pense que cela a vraiment aidé. Nous avons eu plus de coureurs dans la surface et plus de joueurs offensifs. Je pense que nous avons bien contrôlé la deuxième mi-temps, ils n’ont pas créé trop d’occasions. Dans l’ensemble, c’était une bonne soirée", s'est ensuite félicité le buteur des Spurs de Tottenham.

Après avoir marqué une douzaine de buts en 10 apparitions pour l'équipe nationale en 2019, l'année dernière s'est avérée être éprouvante devant le but pour le joueur de 27 ans, alors qu'il a enduré une Ligue des Nations de l'UEFA difficile. Désormais, alors que l'Euro se profile dans quelques mois, Harry Kane peut profiter du départ parfait dans ces qualifications. Même si Saint-Marin et l'Albanie étaient des adversaires largement à la portée des Three Lions, encore fallait-il assurer les points.