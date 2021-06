Malgré ses ambitions élevées, la France a été éliminée dès les quarts de finale lors de l'Euro Espoirs. Forcément une déception pour Didier Deschamps.

Si l'Équipe de France, vice-championne d'Europe et championne du Monde, compte parmi les meilleures, elle le doit en grande partie à son réservoir de talents largement au-dessus de la moyenne. Ces dernières années, la formation française est à l'honneur, et les talents tricolores sont parmi les plus convoités par les plus grands clubs européens.

Ambitieux, les Bleus débuteront leur Euro 2020 le 15 juin prochain par un choc face à l'Allemagne. Avant eux, ce sont les Bleuets qui avaient rendez-vous avec leur histoire. Sauf que les jeunes tricolores ont été éliminés par les Pays-Bas (2-1) dès les quarts de finale de l'Euro Espoirs, forcément une déception par rapport à leurs qualités...

"C'est une déception, il y avait le potentiel pour continuer"

Sylvain Ripoll, le sélectionneur, avait probablement la meilleure équipe de la compétition sur le papier. Cela n'a donc pas été suffisant. Interrogé sur cette élimination précoce, Didier Deschamps a eu un mot sur cette désillusion et a jugé le match des moins de 21 ans. "Je n'ai pas vu la première mi-temps, j'ai vu la deuxième, l'équipe de France a été dominatrice. Le résultat amène une certaine analyse. À quoi ça tient ? Un but à la 92e...", a confié le sélectionneur de l'Équipe de France, soulignant le caractère cruel de ce match.

"C'est une catégorie où il y a beaucoup de joueurs de qualités, certains sont venus avec moi, malgré tout, pendant des années, l'équipe de France ne s'est pas qualifiée, ça s'est joué à peu. Il y a une énorme déception, de là à tout remettre en cause...", a ensuite expliqué Didier Deschamps, qui se félicite au moins du potentiel à disposition.

"On a une capacité à former des joueurs qui jouent rapidement, certains dans de très grands clubs. C'est une déception, il y avait le potentiel pour continuer, même si je n'oublie pas qu'il y a eu des impondérables. Cela s'est joué à peu de choses, l'équipe de France aurait mérité de se qualifier", a enfin conclu le technicien.