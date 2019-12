Celtic - Glasgow Rangers (1-2) - Les Rangers s'offrent le Old Firm !

Les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont fait tomber leur voisin du Celtic ce dimanche sur sa pelouse (1-2) pour se relancer dans la course au titre.

C'est un petit événement auquel ont assisté les suiveurs du football écossais ce dimanche après-midi. Pour la première fois depuis 2010, les sont allés s'imposer sur la pelouse de leur voisin et meilleur ennemi, le Celtic (1-2). Une victoire qui permet aux hommes de Steven Gerrard d'être plus que jamais dans la course au titre.

Une victoire acquise grâce à des réalisations du milieu anglais Ryan Kent peu après la demi-heure de jeu (36e) et le défenseur croate Nikola Katic juste avant l'heure de jeu (56e). Odsone Edouard, le jeune attaquant formé au PSG, avait entre-temps égalisé juste avant le retour aux vestiaires (42e).

Cette victoire ramène les Rangers, deuxièmes, à deux points de leur adversaire du jour mais avec un match en plus à jouer. Tout reste donc ouvert dans la course au titre de champion d'Écosse, un championnat remporté par le Celtic lors des sept dernières éditions.

Champions en 2011 avant leur passage par la deuxième division, les hommes de Steven Gerrard espèrent plus que jamais renouer avec le succès.