Les trois joueurs turcs du LOSC ont été sélectionnés pour l'Euro 2021.

Le sélectionneur de la Turquie, Fatih Terim, a dévoilé la liste des 26 joueurs turcs pour l'Euro 2021. Sans surprise, on retrouve les trois joueurs évoluant au LOSC et qui viennent de remporter le championnat de France : Mehmet Zeki Celik, Yusuf Yazici et Burak Yilmaz.

Un autre joueur évoluant en France a été retenu : Cengiz Umut Meraş qui joue au Havre, en Ligue 2.

La liste des 26 turcs pour l'Euro

Gardiens : Altay Bayindir (Fenerbahçe), Fehmi Mert Gunok (Medipol Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Défenseurs : Mehmet Zeki Celik (Lille), Caglar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Muldur (Sassuolo), Ozan Muhammed Kabak (Liverpool), Rıdvan Yılmaz (Besiktas), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Milieux : Yusuf Yazici (Lille), Dorukhan Toköz (Besiktas), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (WBA), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahce), Taylan Antalya (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (AC Milan).

Attaquants : Burak Yilmaz (Lille), Cengiz Ünder (Leicester), Enes Unal (Getafe), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervisoglu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Placée dans le groupe A, la Turquie disputera le match d'ouverture de la compétition, à Rome, le 11 juin, face à l'Italie. Elle affrontera ensuite le Pays de Galles (le 16 juin à Bakou, en Azerbaïdjan) puis la Suisse (le 20 juin, à Bakou).

Souvent capable du meilleur comme du pire, la Turquie, éliminée au premier tour en 2016, espère rééditer sa performance de l'Euro 2008 : elle avait atteint les demi-finales, s'inclinant 3-2 contre l'Allemagne.