Burak Yilmaz, Yazici et Celik, le LOSC leur doit tant

Si Lille a réussi à remonter sur le toit de l’Hexagone cette saison c’est en grande partie grâce à son magnifique trident turc.

Lille vient de retrouver le sommet de la Ligue 1 dix ans après son dernier sacre et il ne serait pas exagéré de dire que son trio turc est pour beaucoup dans cette consécration. Sa contribution a été importante et ne se vérifie pas uniquement à travers des chiffres. Même si, en regardant sous ce prisme, on peut déjà constater leur impact important puisque les trois éléments sont impliqués dans presque un tiers des buts (26 sur 62) de l'équipe et ont été décisifs à 37 reprises.

Burak leur a tous cloué le bec

Burak Yilmaz est celui qui s’est le plus mis en évidence. Pourtant, le pari n’était pas gagné d’avance. Quand les responsables nordistes sont allés le chercher à Besiktas l’été dernier, il y avait beaucoup de réserves quant à sa capacité de briller en Ligue 1. Celui qui était censé remplacer numériquement Loic Rémy n’avait encore jamais réussi dans un grand championnat européen et son âge -35 ans- suscitait forcément des interrogations. Mais au final, il a répondu aux attentes et au-delà de tout ce qu’on pouvait imaginer.

Rejoignant ses deux compatriotes, qui étaient déjà bien installés à Lille, le capitaine de l’équipe nationale turque n’a même pas eu besoin de temps d’adaptation pour commencer à se distinguer avec les Dogues. Mis en confiance par Christophe Galtier, il a immédiatement pris ses marques. Au bout de dix matches, il totalisait déjà 6 réalisations. Il n’y avait plus personne pour contester le fait qu’il s’agissait d’une excellente pioche pour le LOSC.

Le Turc le plus efficace de l’histoire de la Ligue 1

Dans une équipe qui carburait à plein régime, il a confirmé par la suite et ce malgré une absence de deux mois pour cause d’une blessure au mollet. Cette indisponibilité aurait pu le freiner dans son élan, il n’en a rien été. Il est revenu encore plus fort et son come-back a coïncidé avec le second souffle retrouvé pour l'équipe. Dire qu’il a été prépondérant dans la conquête du titre serait un euphémisme. Sa prestation XXL dans le match décisif contre Lyon (2 buts et 1 passe) reste encore dans toutes les mémoires, de même que son coup de canon lors du derby contre Lens (36e journée) dans un match qui constituait un tournant.

Indiscutablement, Burak Yilmaz a rempli sa mission à Lille. Comment peut-il en être autrement, sachant qu’avec ses 16 buts, il a été le joueur de 35 ans (ou plus) le plus prolifique du championnat français lors des 70 dernières années derrière Delio Onnis (17 en 1984/1985) ? De plus, il a effacé des tablettes le record de Mevlut Erding, qui était le turc le plus efficace de cette Ligue 1 sur un exercice (15 buts en 2009/2010).

Il y a ça et il y a aussi ce que les statistiques ne disent pas. La personnalité de cet attaquant a aussi séduit tous les fans de l’équipe et pas que. Derrière sa carapace de déménageur, c’est un grand émotif et on a pu l’apercevoir à travers les quelques larmes qu’il a laissé couler dimanche après le sacre de son équipe. A Lille, il a conquis tout le monde, à commencer par Christophe Galtier, qui n’a jamais manqué l’occasion de mettre en valeur son dévouement et son professionnalisme.

Yazici le joker de luxe, Celik latéral qui sait tout faire

Bien sûr, il n’y a pas que Burak Yilmaz qui a crevé l’écran. Les deux autres stratèges venus de l’Est ont aussi fait parler d’eux, même si c’était dans des proportions moins importantes. Yusuf Yazici a confirmé les belles promesses qu’il a laissé entrevoir l’année dernière. Il s’est amélioré dans la finition en étant décisif à 11 reprises (7 buts et 4 assists) alors qu’il n’a démarré que 10 matches. Il fut un très bon joker de luxe en championnat. Et en Ligue Europa, il a été l’artisan numéro 1 de la meilleure performance des siens avec ce triplé inscrit à San Siro contre Milan le 5 novembre dernier. Une performance qui lui a vu toutes les éloges, ainsi que la « Une » de l’Equipe.

Enfin, terminons avec Zeki Celik. A son arrivée en France, ce latéral droit était quasi méconnu. Ce qui était logique vu qu’il débarquait de la D2 turque. Mais depuis, il a franchi de nombreux paliers et s’est révélé être l’un des meilleurs à son poste dans le championnat français. A 24 ans, c’est une valeur sûre et pas seulement en tant que défenseur. Il a aussi des qualités de finisseur, comme le prouve son très beau but inscrit contre Strasbourg en avril dernier. Une réalisation aussi sublime qu’importante.

En résumé, le trio turc a fait le bonheur du LOSC et il fait incontestablement partie des rares trios étrangers d’une même nationalité ayant eu impact capital dans la conquête d’un titre de champion de France. Dans l'histoire moderne de la Ligue 1, il y a seulement eu les Cris, Juinho et Fred en 2005/2006 ou les Rai, Valdo et Ricardo du PSG en 1993/1994 ainsi que les Marquinhos, Neymar et Thiago Silva de ce même club en 2018 et 2019.