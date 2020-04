"Cela semble facile mais ce n'est pas le cas" - Saviola met en garde Lautaro Martinez sur les défi de jouer avec Messi

L'attaquant de l'Inter est annoncé au Barça, mais un ancien attaquant des Blaugrana a déclaré que jouer avec une légende n'était pas si simple.

L'ancien attaquant argentin, Javier Saviola a prévenu son compatriote de l' , Lautaro Martinez, au sujet de son possible duo avec Lionel Messi, que jouer avec le plus grand joueur de tous les temps "semble facile mais ce n'est pas le cas". Lautaro Martinez a été l'une des stars de la en 2019-20, marquant 16 buts en 31 apparitions avant que l'épidémie de coronavirus n'ait stoppé le football à travers l'Europe.

Selon les informations de Goal, le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez sa priorité absolue pour l'été prochain et était prêt à offrir au jeune de 22 ans un contrat d'une valeur de 10 millions d'euros par an. L'attaquant argentin est actuellement disponible pour un montant de 111 millions d'euros, cette clause devant expirer le 15 juillet. Les Blaugrana voient en Lautaro Martinez un remplaçant à long terme de Luis Suarez, l'attaquant uruguayen ayant eu 33 ans en janvier.

"Lautaro peut être utile au Barça"

Lautaro Martinez semblerait être une recrue qui aurait une adaptation naturelle au Camp Nou, et Saviola a déclaré que l'attaquant serait un excellent ajout pour Barcelone. "Honnêtement, pour moi, c'est un joueur qui peut être utile pour Barcelone", a déclaré Saviola à propos de Martinez dans un chat Instagram avec Goal. "Nous savons ce que cela signifie d'être à côté de Suarez, Messi et d'autres grands joueurs. Je ne dis pas qu'il est facile de jouer avec eux."

Javier Saviola a pris l'exemple de Paulo Dybala, qui a eu du mal à trouver un rythme et une alchimie avec Messi lorsque le duo était sur le terrain avec l' : "Dybala a dit que c'était difficile de jouer avec Messi et je l'ai soutenu car cela nécessite un niveau élevé de concentration, pour être à son rythme", a déclaré Javier Saviola, qui a représenté Barcelone entre 2001 et 2007. "Cela semble facile, mais ce n'est pas le cas".

Lautaro Martinez a déjà une petite expérience sur le terrain aux côtés de Messi, puisqu'il compte déjà 17 sélections avec l'équipe première de l'Argentine et a marqué neuf buts sous les couleurs de l'Albiceleste. Bien qu'il ait été pressenti pour briller au Camp Nou, tous les observateurs ne croient pas qu'un transfert à Barcelone serait bon pour Lautaro Martinez. "Si j'étais lui, je resterais à l'Inter, car au Barça, il serait un remplaçant de plus", a déclaré lundi l'ancien patron du , Fabio Capello, dans une interview à la Gazzetta dello Sport.