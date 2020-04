Lautaro Martinez va briller avec Messi et Suarez à Barcelone selon son premier entraîneur

L'homme qui a signé l'attaquant argentin à l'adolescence estime que troquer San Siro pour le Camp Nou ne serait pas une mauvaise idée.

L'attaquant de l' , Lautaro Martinez, a déjà accompli plus dans sa courte carrière que la plupart ne pourraient aspirer en 15 ans de carrière, selon son ancien entraîneur du Racing, qui estime qu'un transfert au FC Barcelone pour rejoindre Lionel Messi et Luis Suarez ne ferait que le faire progresser plus vite. Fabio Radaelli était en entraîneur intérimaire du Racing Club lorsqu'il a signé Lautaro en janvier 2014, récupérant un diamant brut en provenance de Bahia Blanca Liniers.

Malgré un certain mal du pays, le jeune attaquant a marqué les esprits dans son nouveau club et ses compétences lui ont permis d'être comparé à certains grands noms de l' . "En février, nous sommes allés jouer un tournoi à Mar del Plata et il a marqué neuf buts en six matchs", a déclaré Radaelli à Goal. "Normalement, vous devez attendre une période d'adaptation, mais vous pouvez voir qu'il était très bon parce qu'il s'est démarqué dès le premier instant".

"Manuel Fernandez était un magnifique entraîneur pour lui au Racing. Il a mis l'accent sur l'amélioration de ses attributs et la correction des petites erreurs commises par les jeunes attaquants. Pourtant, Lautaro Martinza avait déjà les bases - c'est un joueur que nous appelons un joueur de classe A. Il y a ceux qui disent qu'il ressemble à Kun (Sergio Aguero) mais je vois plus une similitude avec Diego Milito ou Juan Eduardo Esnaider. Il est génial techniquement et a une puissance incroyable, mais il ressemble à Milito avec la façon dont il se déplace, comment il feinte et joue avec le dos au but. Nous parlons d'un joueur d'élite qui, bien qu'il puisse ressembler à Aguero lorsqu'il conduit le ballon, Lautaro a l'avantage sur lui avec son jeu aérien", a ajouté Radaelli.

"À 22 ans, il a fait plus que certains en 15 ans de carrière"

Radaelli pense que la star de l'Inter devrait déjà être considérée comme l'un des meilleurs à son poste dans le football mondial : "Mauro Icardi est l'un des meilleurs attaquants du monde et Lautaro Martinez l'a très bien remplacé. Il a été convoqué dans une équipe nationale où Aguero et Icardi avaient déjà été, des attaquants aux carrières impressionnantes, et il le fait tout simplement bien. Nous parlons de l'un des meilleurs attaquants du monde".

"Ce qui a le plus retenu mon attention - parce que nous l'avons déjà vu jouer le dos au but et tenir le ballon en l'air -, c'est la puissance qu'il a acquis. Il donne le sentiment qu'il marche partout sur ses rivaux dans des situations individuelles, en les traînant et en réalisant cela à un niveau superlatif. À 22 ans, il a accompli ce que les autres trouveraient vertigineux en 15 ans de carrière", a ajouté l'ancien entraîneur du Racing Club.

Un beau duo saisissant avec Romelu Lukaku à San Siro fait saliver les fans de Nerazzurri, mais la grande question reste de savoir si Lautaro va partir au Barça, l'Argentin étant actuellement la priorité des Blaugrana pour l'été prochain alors qu'ils planifient une offre pour l'Argentin. "En Argentine, nous ressentons de la dévotion envers Leo parce qu'il peut faire que tout le monde jouer mieux", a déclaré Radaelli. "Lautaro Martinez peut grandir avec lui - aussi parce qu'il aurait de la concurrence avec Luis Suarez s'il va à Barcelone. Il pourrait y avoir de nombreuses combinaisons entre les trois. Lautaro et Messi ont joué avec Aguero pour l'Argentine - je pense que ce serait similaire".